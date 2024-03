Compétitivité : ces entreprises qui critiquent le gouvernement

Une France certes toujours attractive, mais moins compétitive : c’est ce que révèle le dernier baromètre du cabinet EY. Et pour les dirigeants d’entreprises français, c’est la politique du gouvernement d’Emmanuel Macron qui est en cause. D’où un questionnement : comment renforcer le rayonnement économique de la France sur la scène internationale ?

Ministère de l'Economie et des Finances. Photo : iStock.

À première vue, le tableau est plutôt réjouissant. Avec 16 800 entreprises sous contrôle étranger, employant au total 2,2 millions de personnes, la France conserve sa place de leader européen des investissements étrangers direct (IDE), selon les derniers chiffres du cabinet d'audit financier et de conseil EY, publiés en juin 2023. Un positionnement avantageux, donc. Mais pour combien de temps ? Les dernières prévisions du baromètre ne sont pas de bon augure : 53% des dirigeants étrangers interrogés jugent bonne la capacité de la France à réduire l'endettement et le déficit commercial, mais seulement 10% prévoient d’y implanter leurs sièges sociaux durant les trois prochaines années. Des chiffres en baisse notable. Face à ce constat en demi-teinte, des dirigeants d’entreprises français ont échangé sur les causes de cette chute de la compétitivité française, mais aussi sur les solutions à apporter, à l’occasion d’un dîner – colloque organisé par LOXAM, jeudi 7 mars dans les locaux de la société française de location de matériels de BTP, à La4555