George Forrest : « L’Afrique peut nourrir le monde ! »

Dans un monde bouleversé par les crises climatiques, géopolitiques et alimentaires, une voix venue d’Afrique résonne avec une clarté singulière : celle de George Arthur Forrest. Entrepreneur majeur, figure emblématique du secteur industriel africain, il porte aujourd’hui une vision forte pour le continent : faire de l’Afrique un acteur de premier plan pour l’agriculture et l’alimentation, fier de sa souveraineté agricole et maître de son destin.

Photo : William Lacalmontie

Un parcours enraciné en Afrique

Patron du Groupe Forrest International, conglomérat familial né en République démocratique du Congo (RDC), George Forrest est l’un des rares industriels africains à avoir su conjuguer investissement, vision long terme et enracinement territorial. Il connaît l’Afrique en profondeur, non pas depuis les capitales occidentales, mais depuis Lubumbashi, cœur battant du Katanga. Son parcours témoigne d’un engagement constant en faveur du développement local et de la création d’emplois durables.

Une urgence : l’autosuffisance alimentaire

Son constat est implacable : alors que l’Afrique importe chaque année 35 milliards de dollars de produits alimentaires, près d’un quart de sa population souffre de sous-alimentation. Et pourtant, le continent dispose de tous les atouts : des terres fertiles à perte de vue, une population jeune et dynamique, un climat favorable. « Pour se développer, l’Afrique a besoin d’une agriculture performante », martèle-t-il.

Face à la poussée démographique et à l’instabilité croissante des marchés internationaux, George Forrest plaide pour un retour aux fondamentaux : produire ce que l’on consomme, consommer ce que l’on produit. Il invite à repenser les politiques agricoles, à réhabiliter les chaînes de valeur locales, à renforcer les infrastructures rurales et à investir massivement dans la formation agricole.

Une vision industrielle et panafricaine

Ce qui frappe dans sa vision, c’est sa cohérence. Il ne s’agit pas d’opposer agriculture et industrie, mais de les articuler. Une agriculture performante, mécanisée, connectée, peut devenir le socle d’une économie industrielle africaine capable d’exporter, de transformer, d’innover. Forrest croit dans une Afrique unie autour d’objectifs communs, avec une coopération renforcée entre États, une harmonisation des règles agricoles et une diplomatie économique tournée vers la valorisation de ses ressources.

Le conflit russo-ukrainien, souligne-t-il, a révélé à quel point le continent était vulnérable face aux importations stratégiques. Pour lui, cette crise constitue un « accélérateur de conscience » : l’Afrique ne pourra compter que sur elle-même pour garantir sa sécurité alimentaire et sa stabilité politique.

Un livre-manifeste pour une Afrique souveraine

Dans son ouvrage « L’Afrique peut nourrir le monde« , paru en mars 2025, George Forrest développe ses propositions. Il y analyse les blocages structurels (corruption, insécurité foncière, manque de financements adaptés) mais surtout, il dessine des solutions concrètes, appuyées sur des cas réels, pour une révolution agricole durable. Ce livre se veut un manifeste, à destination des décideurs africains, mais aussi des partenaires internationaux.

L’Afrique, affirme-t-il, est à la croisée des chemins. Soit elle saisit cette opportunité historique de devenir une puissance nourricière et souveraine, soit elle restera dépendante des marchés extérieurs et exposée aux chocs systémiques. L’heure est venue de croire en ses propres forces.