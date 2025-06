Dirigeants d’entreprises, élus, experts de l’intelligence artificielle et de l’économie circulaire confronteront leurs visions lors de débats animés par Éric Revel.

Canva

La prochaine Rencontre de L’Hémicycle, en partenariat avec LOXAM, se tiendra le 19 juin au Hangar Y à Meudon, sur le thème « La location : les leviers d’une transition durable ».

Dans un monde en quête de sobriété et de résilience, la location est une réponse aux défis environnementaux et économiques. Bien plus qu’une solution pratique, elle incarne un véritable changement de paradigme : passer de la possession à l’usage, du gaspillage à l’optimisation. Ce colloque propose d’explorer la manière dont le modèle locatif peut contribuer à la transition écologique, à travers trois enjeux majeurs : la réduction de l’empreinte carbone sur les chantiers, l’intégration de la location dans les politiques publiques, et l’apport des technologies comme l’intelligence artificielle pour rendre les équipements plus efficaces et plus sûrs.

Animé par Éric Revel, directeur de la publication de L’Hémicycle, cet événement réunira décideurs publics, dirigeants économiques et experts pour penser ensemble l’avenir d’une construction plus sobre et plus responsable.

Les débats porteront notamment sur :

– Louer plutôt qu’acheter : un choix d’avenir pour optimiser les ressources

– Décarboner les chantiers grâce à la mutualisation des équipements

– Mettre l’intelligence artificielle au service de chantiers plus propres et plus sûrs

Informations et pré-inscription en cliquant-ici.