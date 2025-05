Anggun : placer la culture au cœur des relations franco-indonésiennes

À l’occasion de la visite d’État du président Emmanuel Macron en Indonésie, la célèbre chanteuse et actrice franco-indonésienne Anggun nous a accordé un entretien exclusif. Figure iconique de la scène musicale internationale, elle incarne, avec sensibilité et conviction, le lien vivant entre deux cultures que tout semble opposer et que beaucoup découvrent encore. Elle revient ici sur la place de la culture dans les relations bilatérales, sur le regard que portent les deux sociétés l’une sur l’autre, et sur les synergies possibles entre artistes, institutions et citoyens. Un témoignage à lire comme une invitation à penser la diplomatie autrement…

Vous êtes à la fois une figure iconique de la scène musicale internationale et un véritable pont entre la France et l’Indonésie. Que représente pour vous cette double appartenance ? Anggun : Comme je le dis souvent, je me sens génétiquement modifiée ! Une journaliste internationale m'avait dit une fois "je vous vois comme le chaînon manquant entre l'Est et l'Ouest". J'avais trouvé cette phrase pertinente car oui je suis le fruit de cette double culture. J'ai quitté mon Indonésie natale à l'âge de 20 ans en parlant trois mots de français approximatif. Maintenant, je suis trilingue, même si à mon grand désarroi je fais encore des fautes car la langue française est certes magnifique mais tellement complexe et faite de tellement d’exceptions … Je me sens4555