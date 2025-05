Danantara Indonesia : le fonds souverain qui redessine les cartes de la coopération économique mondiale

À l’heure où le président Emmanuel Macron entame une visite d’État à Jakarta, tous les regards se tournent vers Danantara Indonesia, le nouveau fonds souverain indonésien. Présenté comme le bras armé économique du président Prabowo Subianto, ce fonds vise à gérer plus de 900 milliards de dollars d’actifs et à restructurer profondément le tissu économique national. Confié à un dirigeant francophile, Rosan Roeslani, il incarne une opportunité stratégique majeure pour la France. Entre transition énergétique, minerais critiques et diplomatie économique, Danantara Indonesia pourrait bien devenir un levier inédit de rapprochement entre Paris et Jakarta.

Le 7 mars 2025, au palais présidentiel de Jakarta, une scène a attiré l'attention des financiers internationaux les plus avisés. Entouré de figures majeures du monde des affaires, le président indonésien Prabowo Subianto accueillait Ray Dalio, fondateur de Bridgewater, le plus grand hedge fund au monde, pour le lancement officiel de Danantara Indonesia, le nouveau fonds souverain du pays. Un soutien de poids et une ouverture assumée : Ray Dialo a été nomméconseiller externe du fonds, non rémunéré, rapportant directement au président Prabowo. Au-delà de la garantie d'une complète autonomie pour le milliardaire américain, cette nominationest aussi le signe d'une nouvelle manière d'appréhender les affaires économiques en Indonésie… La réunion du 7 mars n'était pas seulement symbolique : elle marquait l'avènement d'un outil innovant, structurant, pensé comme le levier central de la politique économique indonésienne pour la prochaine décennie. Un président visionnaire, un fonds à ambition systémique Pour le président Prabowo, Danantara Indonesia n'est pas un projet technique mais