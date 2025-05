Avec plus de 96 millions de voix, Prabowo Subianto est l’homme élu démocratiquement avec le plus grand nombre de suffrages de l’Histoire. Humaniste, défenseur de l’intérêt général, il incarne une nouvelle génération de leadership en Asie. Francophile, il entretient un lien personnel ancien avec l’Hexagone, où il s’est rendu à de nombreuses reprises. À l’heure où le président Macron arrive en visite d’État à Jakarta, cette affinité pourrait devenir un levier stratégique inédit pour les relations bilatérales.

Il n’est pas encore le dirigeant le plus connu d’Asie, du moins en Europe. Mais derrière la stature de l’homme d’État et les grands rendez-vous diplomatiques, Prabowo Subianto cultive un style personnel inattendu, fait d’érudition, de passion pour les grandes figures de l’Histoire – et d’un réel attachement à la France.

Le nouveau président indonésien est un homme de conviction, structuré par une vision souveraine de l’intérêt général et une philosophie politique ancrée dans l’humanisme. C’est aussi un homme qui connait bien la France et son histoire… Au milieu de sa bibliothèque personnelle aux 10.000 livres – installée dans sa résidence de Bogor – trône la reproduction exacte du bureau du général de Gaulle. Une pièce qui symbolise une admiration profonde : « De Gaulle est l’un des hommes qui ont compris que l’indépendance politique exige une colonne vertébrale économique. C’est un modèle pour toutes les nations attachées à leur souveraineté » a-t-il déclaré à son sujet. Dans son essai sur les grands leaders du XXe siècle, le fondateur de la Ve République, qui occupe un espace important, est présenté par le président Prabowo comme un modèle parfait de résilience et d’indépendance politique.

Une vision du pouvoir tournée vers le peuple

Lors de sa campagne présidentielle, Prabowo a insisté sur une approche résolument tournée vers l’intérêt général et la justice sociale, à rebours des slogans technocratiques. Il a défendu un programme clair : souveraineté économique, protection des ressources naturelles, soutien massif à l’éducation et au développement humain. Deux piliers de son action future émergent très nettement : l’investissement éducatif et la nutrition infantile.

Convaincu que le développement d’un pays repose d’abord sur le potentiel de ses enfants, il a lancé un programme de nutrition scolaire ambitieux : « Aucun enfant indonésien ne devrait apprendre le ventre vide. La République doit garantir cela, sans condition », a-t-il déclaré lors de son discours de victoire. À ce titre, son plan de distribution nationale de repas scolaires gratuits et enrichis – une première dans l’histoire du pays – est présenté comme le socle du futur capital humain de l’Indonésie.

Un lien constant avec la France

Peu de chefs d’État asiatiques peuvent se prévaloir d’une relation aussi directe et personnelle avec la France. Prabowo Subianto, ancien ministre de la Défense, a été un acteur majeur du rapprochement stratégique franco-indonésien de ces dernières années. Il est l’artisan des contrats emblématiques signés avec Paris : acquisition de 42 avions Rafale, modernisation de la flotte sous-marine avec les Scorpène, dialogue renforcé entre les armées. Mais son rapport à l’Hexagone dépasse très largement la coopération militaire.

Lors de sa visite officielle à Paris en juillet 2024, Prabowo a publié un message en français sur son compte Instagram, saluant le président Emmanuel Macron : « Un grand merci à Monsieur le Président Macron, pour votre amitié et votre accueil chaleureux. Dans l’attente de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ». Cette relation n’est pas feinte. Lors d’un entretien téléphonique en avril 2025, les deux présidents ont convenu de « maintenir une coopération économique et commerciale forte » et de « continuer à encourager un développement économique inclusif et durable pour le bien-être de [leurs] peuples ». Le gouvernement indonésien évoque désormais la France comme un partenaire stratégique de premier plan sur les enjeux globaux.

Une francophilie familiale et culturelle

L’affinité avec la France se prolonge dans la sphère personnelle. Le fils unique de Prabowo, Didit Hediprasetyo, est une figure bien connue du monde de la haute couture. Créateur de mode reconnu, installé à Paris plusieurs mois par an, il collabore régulièrement avec les grandes maisons et personnalités françaises : ces dernières années, il a beaucoup travaillé avec Carla Bruni-Sarkozy. Didit est très introduit dans les cercles culturels et diplomatiques parisiens, contribuant à ancrer durablement une présence franco-indonésienne dans les milieux de l’élégance et de la création.

Un profil rare dans le paysage indo-pacifique

En unifiant tradition militaire, pensée politique humaniste et diplomatie culturelle, PrabowoSubianto incarne un profil singulier dans le concert des dirigeants asiatiques. Il ne cherche pas l’hégémonie régionale, mais la construction d’un archipel fort, éduqué, respecté, en dialogue avec les autres Etats. Son style — à la fois ferme et lettré —séduit au point d’en avoir fait l’homme élu en 2024 avec le plus grand nombre de voix dans toute l’histoire de l’humanité : plus de 96 millions !

Alors que le président Emmanuel Macron entame une importante visite d’État à Jakarta, les convergences entre les deux hommes ne tiennent pas du hasard. Tous deux plaident pour un ordre mondial multipolaire, une indépendance stratégique assumée, et un capitalisme au service de la cohésion nationale. La relation bilatérale pourrait bien entrer dans une nouvelle ère.