Représenter, ce n’est pas décorer. C’est transforer

Nous sommes partout, mais rarement là où se prennent les décisions. Nous sommes des millions à vivre en marge des décisions mais au cœur du pays. Représenter, ce n’est pas être montré, c’est être écouté, reconnu, et acteur. Nous voulons faire société autrement, avec justice et responsabilité.

Nous sommes des visages de la France, de toutes les origines et de toutes les religions, en situation de handicap, croyants, athées, de toutes les orientations sexuelles, nés ici ou ailleurs, issus des villes comme des campagnes, de la gauche, de la droite, du centre ou d’aucun bord.

Et pourtant, nous sommes tolérés plus que reconnus. Consultés plus qu’écoutés. Affichés plus que choisis.

Assez du décor. Assez du symbole creux.

2025 sera un tournant.

Nous voulons le pouvoir, les responsabilités, écrire l’Histoire, pas la subir.

Il est temps, aujourd’hui, de renouer avec le véritable universalisme.

Nous ne voulons plus être une caution, nous voulons être une force.

Nous ne voulons plus être une variable d’ajustement, nous voulons être une évidence.

Nous ne voulons plus être des faire-valoir, nous voulons être des décideurs.

Nous ne voulons plus être des quotas, nous voulons être des modèles.

Nous ne voulons plus jouer les seconds rôles pour remplir l’office de la diversité.

​Nous voulons être des têtes d’affiche.

Découvrez sur www.tetesdaffiche.org l’appel complet de bonne conduite pour la diversité, pensée comme un engagement volontaire, sincère et durable. Il vise à transformer les pratiques, dans les institutions, les entreprises, les médias et les espaces de pouvoir, pour que la diversité cesse d’être un slogan et devienne une réalité vécue.

Yanis Bacha, fondateur du collectif Tête d’affiche | Emre Atas, président d’Objectif Campus | Nadim Bellalahom, président bénévole de Diversidays | Laurence Beldowski, directrice générale Capital | Fouad Ben Ahmed, président de SAMV | Mathilde Boulay, directrice générale de l’Ascenseur | Ericka Cogne, directrice générale de Télémaque | Samira Djouadi, membre du CESE | Marie Eloy, présidente de Bouge ta boîte | Marc Epstein, président de La Chance | Adrien & Fabien Figula-Letort, co-fondateur AFL Diversity | Sarah Gogol, directrice générale de Madera | Tania Gombert, Présidente et fondatrice Cap Metissage | Leïla Grison, directrice générale de Women’s Forum | Saïd Hammouche, président-fondateur du groupe Mozaïk RH | Mona Hitti, directrice générale de Mom’Artre | Nabil Lakhal, trésorier de Lire pour en sortir | Emmanuelle Larroque, fondatrice et co-présidente de Social Builder | Stéphanie Lejop, directrice générale de Fête le Mur | Armel Monbouli, présidente de Vox Populi | Rajaa Moussadik, fondatrice de Incredible Girlz | Aminata N’Diaye, directrice générale de So’Parks | Jocelyn Rigault, directeur général de Le Choix de l’école | Caroline Sénéclauze, présidente et fondatrice de Moteur! | Yann Tanguy, délégué général du réseau Les Entreprises pour la Cité | Sylvie Villeroy, déléguée générale #STOPILLETRISME.