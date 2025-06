Commerce France-Chine : le textile au cœur d’un bras de fer réglementaire

Nous avons choisi de publier cette tribune signée par Zhang Dongfang, journaliste chinois, car elle reflète un sentiment de plus en plus perceptible dans les milieux économiques et médiatiques chinois à l’égard de la France. Il est toujours instructif d’observer comment un processus législatif – ici, la préparation d’un projet de loi sur la fast fashion – peut susciter, bien au-delà de nos frontières, des perceptions inattendues, et potentiellement, des réactions fortes de la part d’un partenaire économique.

Comme toutes les tribunes que nous publions, ce texte n’engage que son auteur et ne reflète en aucun cas la position de L’Hémicycle.

Par Zhang Dongfang

Les dernières délibérations de la France sur le projet de loi contre la fast fashion révèlent bien plus qu’il n’y paraît. Bien qu’il vise ostensiblement à réduire les dommages causés à l’environnement par la répression de la mode abordable, le projet de loi nourrit des sentiments antimondialisation profondément ancrés qui ont un impact disproportionné sur les détaillants chinois en ligne, en ciblant particulièrement la chaîne d’approvisionnement de l’habillement et du textile en Chine, et en ignorant de manière flagrante les efforts en cours concernant le développement du libre-échange entre la Chine et l’Union européenne.

Audrey Millet, spécialiste de l’histoire de la mode française, chercheuse à l’université d’Oslo (Norvège) et candidate au prix Renaudot 2022, a déclaré dans une interview que le projet de loi était soupçonné de créer une dynamique en vue des élections européennes tout en violant les principes de libre concurrence et de libre-échange de l’OMC.

Le professeur Chen Jin, de l’université de commerce international et d’économie de Pékin, estime que la tendance croissante au protectionnisme commercial mondial et l’augmentation des barrières sont les principaux facteurs à l’origine de ces mesures. Chen a souligné qu’une telle mesure unilatérale de protection commerciale viole les principes de l’OMC en matière de commerce libre et équitable.

Les détracteurs du projet de loi s’interrogent sur la véritable intention qui sous-tend ce texte désormais clairement sinophobe, qui a été modifié pour ne viser que les entreprises chinoises, car les justifications présentées par les différentes factions sont fondées sur des allégations sans fondement concernant tout sauf l’intention initiale, à savoir limiter les dommages causés à l’environnement.

Le Conseil du Commerce de France (CDCF) et la Confédération du Commerce de France (CCF) affirment que « 85% à 95% des produits proposés sur Temu, SHEIN et AliExpress ne sont pas conformes aux normes en vigueur dans l’UE ».

Ces deux fédérations représentatives, ainsi que 14 autres et plus de 230 marques (environ 80% du secteur), ont adressé une lettre ouverte au gouvernement français, via la Direction Générale de la Répression des Fraudes (DGCCRF), pour « engager immédiatement les procédures de déréférencement » de SHEIN, Temu, et AliExpress.

Cependant, les cris d’injustice ne s’élèvent pas seulement à l’étranger. À l’intérieur des frontières françaises, Impact France, une ONG qui était à l’origine du plaidoyer pour le projet de loi, a répliqué que la dernière version ne répondait plus à l’objectif de transformation écologique de la France.

Dans une interview accordée au China Daily, Wang Peng, chercheur à l’Académie des sciences sociales de Pékin, avait déjà déclaré : « Le projet de loi s’apparente davantage à une mesure de répression à l’encontre de certaines entreprises de mode qui se sont développées rapidement et qui attirent l’attention. Cette déclaration est d’autant plus justifiée que des personnalités publiques, comme la sénatrice républicaine française de droite Sylvie Valente Le Hir, ont accusé les « géants chinois de la mode ultra-rapide » d’apporter une « concurrence déloyale » aux marques locales, faisant ainsi allusion au fait que les marques françaises sont tout simplement incapables de suivre le rythme de l’industrie chinoise.

Les plateformes chinoises de commerce électronique transfrontalier, telles que Shein et Temu, se développent rapidement dans le monde parce qu’elles apportent de plus en plus de produits chinois aux consommateurs du monde à des prix abordables, a déclaré Wang Xin, président de l’Association de commerce électronique transfrontalier de Shenzhen, au Global Times.

« Grâce à ses avantages, tels que l’étendue du marché, l’efficacité du système de paiement logistique et le soutien aux services, les plateformes de commerce électronique transfrontalier de la Chine ont rapidement attiré les utilisateurs et les vendeurs du monde entier », a déclaré M. Wang.

La Chine est depuis des années le premier fournisseur de vêtements de la France et s’est rapidement hissée au-dessus des grands noms européens tels que H&M, Primark et Zara, en séduisant les consommateurs soucieux de la mode et des coûts, toutes catégories démographiques confondues, qui feront certainement les frais de toute décision hâtive de l’Assemblée nationale française. Le projet de loi pourrait entraîner une augmentation de 5 à 10 euros par pièce sur les articles d’habillement.

Alors que le discours actuel en France affirme que la Chine, à travers des entreprises comme AliExpress, SHEIN et Temu, est le vainqueur exclusif d’une bataille injuste ( ), la réalité est que le commerce est bidirectionnel, symbiotique, et que la France et les marques françaises ont beaucoup gagné à faire des affaires avec la Chine, et continuent d’en récolter les fruits. Entre 2023-T4 et 2024-T4, les exportations de la France vers la Chine ont augmenté de 123 M€ (1,95%), passant de 6,29 milliards d’euros à 6,42 milliards d’euros. Selon Business France, de 2019 à 2023, les exportations des marques de luxe françaises vers la Chine ont bondi de plus de 100 %.

Les marques françaises, de Lancôme à Louis Vuitton, de L’Oréal à Lanvin, bénéficient depuis longtemps d’un environnement commercial stable et équitable en Chine, ce qui leur a permis de connaître une croissance soutenue et de faire de la Chine un marché irremplaçable pour de nombreuses entreprises françaises.

À l’extrémité du spectre de l’attrait de masse, le détaillant français d’articles de sport, Decathlon, par exemple, a considéré la Chine comme un marché clé. Sa directrice générale, Barbara Martin Coppola, a déclaré que le pays n’est pas seulement l’un des cinq principaux marchés mondiaux de Decathlon, mais qu’il occupe également une position unique et stratégiquement vitale dans le monde entier.

Le projet de loi sur la mode rapide, largement considéré comme pénalisant injustement les entreprises et la chaîne d’approvisionnement chinoises, pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les relations commerciales bénéfiques entre la Chine et la France après son adoption.

En octobre dernier, Pékin a imposé des droits antidumping temporaires sur le brandy et le cognac importés de l’UE en représailles aux droits de douane imposés par l’UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, ce qui a causé un préjudice considérable à l’industrie française du cognac.

Fabrice Barusseau, membre du Parti socialiste et représentant de la région française productrice de cognac, a déclaré : « En 2025, pour le seul mois de février, les exportations vers la Chine ont chuté de 72 % », ajoutant que la Chine représentait 25 % des ventes de cognac français.

Stéphane Bianchi, directeur général du géant français du luxe LVMH, qui possède la marque de cognac Hennessy, a averti dans un message adressé aux législateurs français que 80 % des exportations de cognac étaient vendues à deux pays : La Chine et les Etats-Unis.

« Si l’Europe ne se ressaisit pas, ne se coordonne pas et n’essaie pas de négocier, l’industrie disparaîtra », a déclaré M. Bianchi.

Si la France poursuit sa politique anti-chinoise, la Chine sera contrainte d’introduire des mesures correspondantes pour remédier aux déséquilibres commerciaux, ce qui pourrait affecter les exportations françaises vers la Chine et avoir de graves répercussions sur les grandes marques telles que LVMH, Kering et Hermès International, qui dépendent fortement du marché local. L’indice de référence CAC 40 a augmenté de 14 % en 2023, dépassant les autres grands marchés, grâce à ce trio de sociétés de luxe et au fabricant de cosmétiques L’Oréal, qui, ensemble, ont représenté plus d’un tiers de la hausse, , dont une grande partie peut être attribuée aux consommateurs chinois.

Imaginez maintenant l’impact désastreux si la Chine envisageait de riposter en imposant des sanctions aux marques françaises. Même un tout nouveau compte RedNote ne pourra pas sauver Chanel, Louis Vuitton et Dior.