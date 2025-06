Qu’est-ce que tu votes pour les vacances ?

Illustrations : Cécile Alva

À l’heure où les Français préparent leur été, l’institut Vérian leur a posé, pour L’Hémicycle, la question suivante : « Avec quelles personnalités politiques préféreriez-vous partir en vacances ? »1 Et les résultats sont pour le moins surprenants. Dans le quatuor de tête, on retrouve grosso modo les personnalités qui caracolent aux premières places des baromètre réalisés par Verian pour Le Figaro Magazine, lesquels testent leurs cotes d’avenir, mais aussi des enquêtes d’intentions de vote. Dans l’ordre : Jordan Bardella (28 %), Marine Le Pen (22 %), Gabriel Attal (20 %) et Édouard Philippe (19 %). Plutôt surprenant alors que, comme l’explique Laure Salvaing, directrice générale de Verian France, « il s’agit d’une question très personnelle sur la proximité, la sympathie et l’image plutôt que sur le projet politique, qui est au fondement des intentions4555