Rachida Dati : « Le macronisme a un avenir »

Nommée en mars 2024 ministre de la Culture, à la surprise générale, dans le gouvernement de Gabriel Attal, elle a conservé son poste rue de Valois dans ceux de Michel Barnier, puis de François Bayrou. Budget et réformes du ministère, audiovisuel public, affaire Boualem Sansal, violences sexuelles dans le cinéma : pour L’Hémicycle, Rachida Dati revient dans le détail sur son bilan. Elle réaffirme également ses ambitions pour les municipales de 2025 à Paris, étrillant au passage le bilan de la maire sortante, Anne Hidalgo. Elle réitère son soutien indéfectible à Emmanuel Macron, qui selon elle porte « une vision et une ambition pour notre pays ». Et préconise, pour 2027, « de ne pas mettre en danger ce qui a été construit dans le cadre de cette alliance au gouvernement » entre LR et macronistes.