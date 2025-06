Astrid Panosyan-Bouvet : « La révolution de l’apprentissage est maintenant acquise »

Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l’Emploi, fait le point sur l’évolution du taux de chômage et les récentes avancées en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. « L’ouverture sur un marché de la formation et de l’apprentissage a aussi permis des innovations et de l’agilité », selon elle, et « les résultats sont là ».

Le chômage est globalement en baisse depuis quelques années, mais est remonté à 7,4 % au premier trimestre 2025. La réforme « plein emploi », promulguée en décembre 2023 et mise en œuvre ce trimestre, semble donc avoir un faible impact sur le taux de chômage… Astrid Panosyan-Bouvet Les taux d’emploi et d’activité atteignent des niveaux jamais vus : 69,5 % pour l’emploi et 75,1 % pour l’activité. Et de moins en moins de gens sont complètement en dehors du marché du travail, c’est-à-dire ni en poste, ni en recherche d’un job. Le taux de chômage n’augmente que très faiblement au premier trimestre. C’est aussi une bonne nouvelle. Grâce aux réformes engagées depuis la loi El Khomri et les ordonnances travail, puis avec la loi pour le plein emploi, notre économie4555