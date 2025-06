Formation, emploi et territoire : l’exemple des Hauts-de France

L’emploi et la formation professionnelle, priorités de la région, y sont dynamisées grâce à des dispositifs adaptés et à l’accompagnement précieux de l’OPCO EP.

Illustration : D.A

Dans la région Hauts-de-France, où le taux de chômage a atteint 8,7 % au quatrième trimestre 2024, l’emploi reste un défi majeur. Mais les signaux sont encourageants : le chômage a reculé de 0,4 point en un trimestre. Pour accélérer cette dynamique, les Hauts-de-France misent sur une politique active et structurée de formation et de mise en relation, au plus près des territoires. En 2025, la Région consacre ainsi 306 millions d’euros à la formation professionnelle, malgré une baisse de 7 % par rapport à l’an dernier. Le levier de la proximité Au cœur de cette stratégie, Proch’Emploi s’impose comme un dispositif innovant. Ce réseau territorial, déployé dans toute la région, accompagne chaque année plus de 16 000 personnes vers un emploi ou une formation. Son principe est simple :4555