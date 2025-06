Former pour transformer

Chômage, vieillissement de la population, transitions écologique et numérique… Le marché du travail est en pleine mutation. Pour y répondre, la formation professionnelle s’impose comme un levier stratégique. Encore faut-il qu’elle soit accessible, lisible et connectée aux besoins réels des entreprises : c’est tout l’enjeu des opérateurs de compétence, et notamment l’OPCO EP.

Illustration : DA

Le marché du travail est confronté à d’importantes mutations démographiques, écologiques, numériques et économiques. Dès le 1er janvier 2025, près de 22 % de la population française aura 65 ans ou plus, contre 16,3 % en 2005. Ce changement démographique profond bouleverse la structure de l’emploi, avec des départs massifs à la retraite et une pression accrue sur le renouvellement des compétences. Dans le même temps, le chômage repart à la hausse : plus de 5,7 millions de personnes sont désormais inscrites à France Travail dans les catégories A, B et C, soit une hausse de 4,5 % au quatrième trimestre 2024. Les jeunes, les personnes peu qualifiées et les seniors restent les plus vulnérables. Selon l’Insee, le taux d’emploi des 15-24 ans atteint 34,4 % en 2024, tandis que4555