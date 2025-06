« Travailler, pour quoi faire ? »

La transformation rapide des métiers impose une remise en cause en profondeur du travail, dans laquelle les valeurs humaines occupent une place fondamenta

Des « silent quitters » aux vagues de démissions post-Covid, le monde du travail traverse une mutation profonde. En France, plus de 520 000 ruptures de contrat à l'initiative des salariés ont été enregistrées au dernier trimestre 2024, un record. Ce phénomène reflète une double exigence : une quête de sens accrue et une volonté de développer des compétences utiles, transférables et reconnues. Selon une enquête Ipsos réalisée en 2024, 70 % des jeunes (18-28 ans) estiment que leur travail doit être utile à la société, avec le désir d'y contribuer activement. Une attente forte, à laquelle les organisations doivent s'adapter pour rester attractives. Le travail, facteur de stabilité à réinventer Autrefois garant d'intégration sociale et de sécurité, le travail semble aujourd'hui questionné. Certains craignent même qu'il puisse être « désacralisé ».