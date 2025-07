La grande confrontation

Ils sont deux des plus grands spécialistes de l’immigration en France. Énarque, conseiller d’État et haut fonctionnaire, Patrick Stefanini a été secrétaire général du ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale et est aujourd’hui le représentant spécial sur l’immigration du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau. Polytechnicien, historien et démographe, Hervé Le Bras est chercheur à l’Institut national d’études démographiques (INED) et enseignant à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont « Il n’y a pas de grand remplacement » (Grasset, 2022) et « L’Invention de l’immigré » (Éditions de l’Aube, 2014). Pour L’Hémicycle, ils ont accepté de débattre.

Illustrations : Marina Mathonnat

Pourquoi le dossier de l’immigration a-t-il pris une telle importance dans le débat politique ? Patrick Stefanini : Tout simplement parce que pendant des années, et même des décennies, il n’a pas été au sommet de la pile. J’ai travaillé avec différents responsables politiques : à l’exception de Nicolas Sarkozy, entre 2005 et 2008, le sujet n’a jamais été prioritaire. Il y a toujours d’autres thèmes plus importants pour les responsables : hier le chômage, aujourd’hui le pouvoir d’achat… Si bien que l’immigration a toujours été traitée de manière partielle, sans vision stratégique. Même Nicolas Sarkozy, qui avait cette vision avec la politique d’immigration choisie qu’il a lancée et qui n’a depuis jamais été vraiment reniée par aucun gouvernement, a ensuite été absorbé par d’autres sujets, comme4555