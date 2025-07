Transition numérique : les chantiers prioritaires

Digitalisation des processus, adoption de nouvelles technologies, cybersécurité, accompagnement stratégique… Levier essentiel de compétitivité, de résilience et de souveraineté économique, la transition numérique des entreprises exige des efforts structurés dans plusieurs domaines clés. Elle doit être abordée avec ambition, méthode et engagement politique.

La transition numérique des entreprises est un défi particulièrement complexe pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE), souvent freinées par le manque de ressources. Cette transformation, « qui reste malheureusement trop souvent une affaire de moyens humains et financiers, pénalise les TPE et PME, qui constituent 95 % de notre tissu économique », déplore Yann Bonnet, directeur général délégué du Campus Cyber et ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Un constat partagé par le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC), qui représente 22 000 experts-comptables en France et accompagne quatre millions d’entreprises, dont 99 % sont des TPE et PME. « Encore un tiers des flux des entreprises de cette typologie sont au format papier », explique son président, Damien Charrier. Au niveau4555