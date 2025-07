Arnaud Petit : « La facture électronique constitue un levier essentiel pour la compétitivité »

Le directeur général de Sage, leader sur le marché en matière de comptabilité intégrée, de paie et de systèmes de paiement, dresse un état des lieux de la transformation numérique des entreprises et évoque les leviers concrets à activer – de la facturation électronique à l’intelligence artificielle – pour accélérer leur modernisation. Il appelle les pouvoirs publics à faire preuve de davantage de clarté et de stabilité.

Illustration : Marina Mathonnat

Comment évaluez-vous aujourd’hui le niveau de maturité numérique des entreprises françaises ? Arnaud Petit Les TPE et PME françaises accusent un certain retard en matière de numérisation, notamment en comparaison avec leurs homologues européens ou avec la concurrence internationale. C’est un constat que nous partageons également en interne. Ce décalage soulève de véritables enjeux de compétitivité pour notre économie. Sur quels aspects doivent-elles encore progresser pour réussir pleinement leur transformation digitale ? A. P. Chez Sage, nous sommes convaincus que les entreprises doivent recentrer leurs efforts sur leur cœur de métier, leur raison d’être, ainsi que sur la commercialisation de leurs services. Pourtant, selon le Baromètre France Num 2024, seules 37 % des PME et 44 % des TPE proposent la vente et/ou le paiement en ligne, alors même que4555