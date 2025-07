Cumul des mandats, l’impossible retour

Plus de dix ans après le vote de la loi, l’interdiction du cumul d’un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale demeure âprement débattue. La gauche reste pour, la droite est farouchement contre et, au milieu, le camp macroniste se révèle très divisé. Retour sur cette réforme qui a profondément modifié le fonctionnement des assemblées.

Illustrations : Léon Edler

Reviendra-t-on sur la loi sur le cumul des mandats ? Plus de dix ans après le vote, en 2014, de l’interdiction du cumul d’un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale, l’idée est dans l’air du temps. Elle a notamment été relancée par François Bayrou. Jusqu’en 2017, dans ses campagnes présidentielles, le candidat Bayrou soutenait pourtant le principe du non-cumul. Il a changé d’avis. Devenu Premier Ministre le 13 décembre dernier, il est resté maire de Pau et président de la communauté d’agglomération. Mi-décembre, en ouverture de la séance du conseil municipal de Pau, François Bayrou se justifiait ainsi : « On s’est trompés en rendant incompatibles les responsabilités locales et nationales, c’est une erreur. Pour les membres du gouvernement, c’est autorisé, pour les parlementaires, non. Je pense4555