Anne-France Piteau : « L’inclusion, un thème essentiel »

Comment les grandes écoles appréhendent-elles les dimensions de l’inclusion et de la durabilité ? Éléments de réponse avec Anne-France Piteau, Directrice Transition et Impact de KEDGE Business School et Secrétaire Générale de la Fondation.

Illustration : François Borderie

L’inclusion est un sujet central de la RSE, comment l’abordez-vous ? Anne-France Piteau Tout d’abord, je précise que nous sommes engagés sur les sujets de RSE avec la création d’une direction dédiée depuis 2007. En 2021, nous avons lancé KEDGE Impakt pour accélérer la transition écologique et sociale au sein de notre institution, et pour former des managers responsables. Trois piliers l’illustrent : le « care », l’environnement, et la pédagogie. Il n’y aura pas de transition sans prise de conscience des aspects sociaux et de justice. L’inclusion est donc un thème essentiel chez nous. Notre statut d’association non lucrative nous engage en termes de service public, auprès des étudiants comme du territoire. Pour accompagner les premiers, nous avons été la première école de management à nous doter d’un4555