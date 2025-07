Tefal et La Poste, partenaires du recyclage circulaire

Pour faciliter le recyclage des ustensiles de cuisine, Tefal s’associe à La Poste afin de multiplier les points de collecte partout en France. Objectif : 20 millions d’ustensiles collectés d’ici 2027, dans une filière 100 % circulaire et locale. Ce partenariat a été officiellement scellé ce jeudi 3 juillet, dans un bureau de poste du 5ᵉ arrondissement de Paris.

Photo : Lucie Gillopé

Recycler, c'est bien. Le faire facilement, c'est mieux. Deux géants français ancrés dans la vie quotidienne des Français l'ont compris. Et unissent leurs forces pour transformer un acte banal en réflexe écologique. Tefal, référence emblématique du groupe SEB, s'associe à La Poste pour multiplier les points de collecte des poêles, casseroles et woks usagés, quelle que soit leur marque, en France. Cette initiative innovante, baptisée « Boucle Alu », constitue une première mondiale et vise à boucler la chaîne de production d'ustensiles de cuisine dans une logique 100 % circulaire, locale et industrielle. Recycler 20 millions d'ustensiles d'ici 2027 Depuis 2012, Tefal a déjà recyclé plus de 2 millions de poêles. La marque vise désormais un objectif ambitieux : collecter 20 millions d'ustensiles d'ici 2027. Cette montée en puissance est rendue possible