Dejan Glavas : « Former des étudiants capables d’acquérir des compétences que l’IA ne maîtrise pas »

S’il y a bien un sujet qui nous interroge, c’est l’intelligence artificielle. Entre surconsommation d’énergie, questions d’éthique et remise à plat des processus pédagogiques, l’IA challenge toutes les grandes écoles. Le point de vue de Dejan Glavas, directeur de l’Institut AI for Sustainability à l’ESSCA : un centre dédié à la recherche interdisciplinaire sur cette technologie et son potentiel pour soutenir un avenir durable.