Quand le pouvoir décolle

Commandé par Nicolas Sarkozy et mis en service en 2010, l’Airbus A330 utilisé par le chef de l’État est non seulement un attribut du pouvoir, mais également un lieu où il s’exerce. Ses 60 places, confort classe Business, sont ultra convoitées.

Illustration : Paul Sirand

Le pouvoir s’exerce aussi à 10 000 mètres de hauteur. Mais pas tout à fait de la même façon. « L’altitude permet d’échapper au quotidien. Il y a un côté cocon et une forme d’intimité sociale qui s’installe », décrit Franck Louvrier, ex-conseiller en communication de Nicolas Sarkozy et maire Les Républicains (LR) de La Baule. Dans son avion, le chef de l’État relâche – un peu – la pression, et il arrive qu’il se livre davantage que sur terre. Ainsi, c’est au cours du retour d’un voyage présidentiel à Mayotte et La Réunion, en octobre 2019, qu’Emmanuel Macron avait échangé avec le journaliste Louis de Raguenel, alors rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. « Une conversation à bâtons rompus », selon l’hebdomadaire d’extrême droite, sur l’immigration, le communautarisme et4555