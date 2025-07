Clash générationnel, la fracture résorbée  

Certes, les jeunes générations sont plus libérales en matière de mœurs et plus ouvertes à l’immigration, davantage abstentionnistes, protestataires et tentées par la radicalité électorale. Mais le fossé entre les générations, archétype des années 1960-70, s’est considérablement réduit, comme le montre la plupart des travaux menés sur ce sujet.

Penser la société française au prisme de son renouvellement générationnel suppose de prendre en compte des enjeux aussi cruciaux que le vieillissement des populations, l'augmentation de l'espérance de vie et du temps de la dépendance des personnes âgées, la généralisation de l'urbanisation, l'hypothèque sur les générations à venir de la dette publique, les nouveaux pouvoirs des procédés d'intelligence artificielle. S'y ajoutent les menaces environnementales pesant sur l'équilibre des écosystèmes de la planète et les perspectives de guerres devenues omniprésentes, les unes comme les autres conditionnant la survie des populations. Sur tous ces sujets, les anticipations de la prospective ne sont pas rassurantes. Le futur, si tant est que l'on puisse s'y projeter, est d'autant plus conditionnel qu'il est suspendu à un climat d'incertitudes grandissantes.