L’Hémicycle, partenaire de la REF 2025

À Roland-Garros, le court Philippe-Chatrier s’est mué en forum, le temps de deux journées. La Rencontre des entreprises de France (REF) 2025, organisée par le Medef, a confirmé son rôle clé : celui d’un moment où se croisent les acteurs économiques, les responsables publics et les grands témoins de notre époque. Un rituel de rentrée qui n’a plus rien d’un simple rendez-vous patronal, mais qui s’impose désormais comme un baromètre du climat politique et économique du pays.

Partenaire de la REF 2025, L’Hémicycle a pris toute sa place au sein d’un évènement qui a réuni près de 15.000 personnes. Avec son stand, installé au cœur du Village des adhérents, le media a offert un espace de dialogue et de visibilité. Eric Revel a multiplié les rencontres avec des décideurs venus de tous horizons, prolongeant ainsi la vocation du titre : être ce trait d’union entre politique et économie, territoires et entrepreneurs.

Acteurs politiques et économiques au rendez-vous

Les débats ont été riches. La transition énergétique, l’intelligence artificielle ou encore la souveraineté industrielle ont dominé les échanges, révélant autant les inquiétudes que les ambitions d’une époque en mutation. Les tables rondes sur l’Europe, la régulation internationale ou le rôle des nouvelles générations d’entrepreneurs ont montré qu’il n’existe pas de fatalité au repli : l’économie française, par ses acteurs, continue de chercher des marges d’action et des voies d’avenir.

La diversité des intervenants illustrait cette ambition. Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et président de LR, Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance et Jordan Bardella, président du RN, ont marqué de leur présence un contexte de recomposition politique. Le ministre de l’Économie, Éric Lombard, a livré son analyse sur les équilibres budgétaires et la place de la France dans la compétition mondiale.

Côté entreprises, les grands patrons ont répondu présent : Christel Heydemann (Orange), Alexandre Bompard (Carrefour), Daniel Baal (Crédit Mutuel), mais aussi des dirigeants venus de l’industrie et de la finance. Leur parole pragmatique a donné du relief aux discussions, ancrant les débats dans les réalités de terrain.

Christelle Morançais a conquis l’auditoire, François Bayrou décevant

Au cours des prises de parole, une intervention s’est détachée : celle de Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire. Avec un discours clair, un ton direct et une énergie communicative, elle a conquis l’auditoire. À l’applaudimètre, elle a dominé la REF 2025, incarnant une génération politique capable de parler sans détour.

À l’inverse, François Bayrou a beaucoup déçu. S’il s’est montré capable de dresser des constats lucides, il a été beaucoup plus flou lorsqu’il s’agissait de proposer une voie…

Quant à Patrick Martin, il a incarné la constance. Le président du Medef a su allier gravité et convivialité, équilibrer les sensibilités, et n’a pas hésité à intervenir lorsque certains invités étaient malmenés par la salle. Il a donné à la REF l’image d’un rassemblement solide, tourné vers l’avenir. Une posture d’hôte remarquable, à la mesure des incertitudes du moment.

Une ambiance pesante, dans un moment de grande incertitude

Reste que l’ambiance de cette édition n’a trompé personne. Dans les allées comme dans les tribunes, on a senti planer une atmosphère particulière, faite de doutes et d’incertitudes. L’heure est aux aléas politiques, aux tensions sociales, aux difficultés économiques qui s’annoncent. Dans ce climat pesant, chacun est venu chercher à se rassurer, à trouver dans la communauté des entrepreneurs et des décideurs un appui collectif face aux secousses à venir.

Au fond, c’est là que réside la force de la REF : mettre à nu les lignes de fracture, mais aussi faire émerger de nouveaux équilibres. Pour L’Hémicycle, y être présent, au plus près de celles et ceux qui décident, c’est assumer son rôle : non pas spectateur, mais acteur de la fabrique d’un récit collectif où se joue l’avenir.