Prabowo Subianto à l’ONU : l’Indonésie à la recherche de l’équilibre

Le 23 septembre à New York, le président indonésien Prabowo Subianto s’est imposé comme une voix singulière de l’Assemblée générale de l’ONU. En proposant l’envoi de 20 000 casques bleus indonésiens à Gaza, il a affiché l’ambition d’une Indonésie puissance d’équilibre, capable de conjuguer action humanitaire, sécurité régionale et stratégie énergétique.

On aurait tort de se contenter des discours d’Emmanuel Macron ou de Donald Trump lors de cette quatre-vingtième session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Sur la centaine d’interventions de dirigeants, il en est un qui a voulu frapper les esprits : Prabowo Sabianto. D’abord parce que le président indonésien est à la tête du premier pays musulman au monde, ensuite parce qu’il s’est présenté comme une voix singulière, il mérite une attention toute particulière.

Lors de son discours, Prabowo Sabianto a rappelé les principes fondateurs du multilatéralisme dans un contexte international extrêmement troublé, avec pour objectif premier de redonner du sens à l’action collective. Citant Thucydide : « les forts font ce qu’ils peuvent, les faibles souffrent ce qu’ils doivent » le président indonésien a invité les dirigeants à refuser cette logique. Il a rappelé que l’ONU n’avait pas été créée pour entériner les rapports de force, mais pour protéger les plus vulnérables.



Une annonce spectaculaire sur Gaza

Jusqu’alors non interventionniste dans le conflit israelo-palestinien, c’est sur Gaza qu’il a été le plus concret, proposant le déploiement de 20 000 casques bleus indonésiens sous mandat de l’ONU. L’annonce, volontairement spectaculaire et volontariste, vise à montrer que Jakarta n’entend pas se limiter à une posture morale, mais se tient prête à agir sur le terrain. L’Indonésie est d’ailleurs le plus grand pourvoyeur d’hommes de l’armée onusienne. Co-présidente du groupe de travail sur la sécurité des israëliens et des palestiniens, l’Indonésie entend jouer un rôle de premier plan dans la stabilisation de la région et a exhorté à un cessez-le-feu durable basé sur une feuille de route précise.

Au-delà de ce signal politique fort, Prabowo a également mis en avant les réussites de son pays dans la sécurité alimentaire et énergétique. L’Indonésie, dans un contexte de tension sur le marché mondial, a enregistré sa plus forte production de riz et commencé à exporter vers des pays en crise. Plusieurs livraisons humanitaires ont été acheminées en Palestine à l’aide de parachutages ciblés. A court terme, l’Indonésie pourrait devenir le premier grenier à blé au monde. Le pays investit également massivement dans les biocarburants et les industries vertes, se positionnant comme un acteur de long terme face aux défis climatiques et démographiques niés par Donald Trump. L’union européenne ne s’y est pas trompée, un important accord commercial a été signé au lendemain du discours de l’ONU.

Le droit, la paix, l’égalité entre les hommes

Il reste que le président indonésien n’a pas détaillé la façon dont son pays pourrait organiser une contribution militaire et humanitaire d’une telle ampleur. Il n’a pas évoqué non plus la manière dont il arbitrerait ses priorités internes face à cette ambition, même si cet effort serait pris en charge par la communauté internationale.

Prabowo a surtout voulu affirmer la volonté de Jakarta de compter sur la scène internationale. Bref, entrer dans la cour des grands dans un moment où les puissances historiques peinent à s’accorder.

La posture de Prabowo au passé contesté peut surprendre. Aujourd’hui, c’est vers les plus faibles que le président indonésien veut engager son action. Il entend soutenir les Palestiniens sans basculer dans la condamnation. Le dirigeant veut s’appuyer sur le droit international dans un appel à la paix et à la stabilisation, au-delà des différences de races et de religion

Évidemment l’Indonésie ne fera pas jeu égal avec les grandes puissances du jour au lendemain mais elle est une voix qui émerge. Elle est celle d’un pays qui, fort d’une démographie exceptionnelle de 285 millions d’habitants et de sa diversité, revendique un rôle de médiateur et de stabilisateur. Ni alignée, ni marginale, l’Indonésie de Prabowo cherche à s’imposer comme une puissance d’équilibre et jouer sa partition dans le concert de voix discordantes.