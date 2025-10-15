La dette française, une vieille histoire

Est-il déjà arrivé, dans l’histoire de notre pays, que l’État soit encore plus endetté qu’aujourd’hui ? Oui, et à plusieurs reprises ! Des rois capétiens jusqu’à la IVe République, les gouvernements ont usé d’expédients variés pour surmonter d’innombrables crises budgétaires. Mais depuis la fin du siècle dernier, dans un système financier désormais mondialisé, cette tradition très française de légèreté comptable semble avoir trouvé ses limites.

« La dette publique fut le germe de la liberté, elle a détruit le roi et l’absolutisme. » En juillet 1789, devant ses collègues députés de l’Assemblée nationale tout juste surgie des cendres des États généraux, Mirabeau désigne les difficultés financières des derniers Bourbon comme le ferment principal de l’explosion révolutionnaire. Si, l’année précédente, Louis XVI s’était résigné à convoquer l’assemblée extraordinaire des États généraux, initiant un processus qui allait rapidement lui échapper, c’est en effet parce que l’état catastrophique des finances du royaume imposait de réformer un système fiscal archaïque et inefficace. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la monarchie française avait pourtant toujours réussi à survivre à ses difficultés financières chroniques. Dès qu’un État moderne pointe le bout de son nez, et avec lui un4555