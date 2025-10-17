Discipline budgétaire : comment l’Europe a renoncé

Il y a plus d’un quart de siècle, le Pacte de stabilité budgétaire devait contraindre les États membres à une saine gestion de leurs finances publiques. Mais faute d’intégration politique plus poussée, de gouvernement économique, de budget fédéral, de trésor européen et d’union bancaire, la zone euro semble avoir renoncé à faire appliquer ses propres règles.

Illustration : Van Saiyan

Qui se souvient encore du Pacte de stabilité budgétaire, ce « super-Maastricht », ainsi que l'avait qualifié le socialiste Lionel Jospin pendant la campagne électorale de 1997, et des batailles homériques qu'il avait suscitées entre les pays attachés à une bonne gestion des deniers publics et ceux ayant un rapport plus créatif aux comptes publics, dont la France ? Depuis sa suspension pour cause de crise du Covid, en 2020, et son assouplissement en 2023, alors censé n'être qu'une pause avant qu'il ne s'applique à nouveau en 2025, il semble s'être évanoui dans la nature. Comme si la zone euro avait renoncé à imposer la moindre discipline budgétaire aux États membres. La France peut ainsi tranquillement afficher un déficit public de 5,6 % du PIB en 2025