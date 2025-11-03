Chez Drouant, à la table des Goncourt

Le plus prestigieux prix littéraire au monde, qui fut aussi le premier, garantira à l’heureux élu, désigné le 4 novembre, au moins 400 000 ventes. Depuis 1914, il est décerné par les dix membres du jury, qui se réunissent tous les mois dans ce mythique restaurant parisien.

« On est sans pouvoir mais avec un pouvoir énorme », reconnaît Philippe Claudel, écrivain, réalisateur et, depuis mai 2024, président du jury Goncourt. Si le marché global du livre ne se porte pas trop mal, celui de la littérature connaît une érosion lente et continue. « Dans ce contexte, la remise de ce prix, le plus ancien de France, le plus prescripteur, aussi, revêt une importance de plus en plus grande, poursuit-il. Dans un pays attaché aux institutions, le Goncourt en est devenu une. » On l’ignore généralement, mais on doit à Edmond de Goncourt l’invention même du prix littéraire. À sa mort, en 1896, son testament stipule qu’il souhaite que la totalité des biens ayant appartenu à son frère et à lui-même soient vendus, puis placés, pour4555