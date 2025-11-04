Le Sénat a accueilli, ce mardi 4 novembre, un colloque organisé par L’Hémicycle sur un thème au cœur des débats contemporains : les taxes comportementales. Responsables politiques, experts et acteurs économiques se sont réunis pour interroger la portée de ces dispositifs fiscaux et réfléchir à des pistes d’action concrètes.

Tabac, alcool, sucre, véhicules polluants… De nombreuses taxes visent à décourager la consommation de produits ou les comportements jugés néfastes pour la santé ou pour l’environnement, dans l’espoir de les corriger au service d’un objectif collectif. Mais quelle est leur efficacité réelle ? Faut-il repenser le lien entre fiscalité, innovation et liberté individuelle ? Organisé au Sénat, mardi 4 novembre, par L’Hémicycle et animé par Magali Forestier, le colloque « Taxes comportementales : jusqu’où l’État peut-il corriger nos modes de vie ? », a fourni à ce sujet l’occasion d’échanges nourris entre décideurs publics et spécialistes. Inciter ou réguler « Le rôle des politiques et des pouvoirs publics, c’est d’expliquer l’impact d’une surconsommation de tabac, de gras ou de sucre sur le quotidien, mais aussi sur le collectif. La prévention est nécessaire, mais il faut aussi réguler », le sénateur des Hauts-de-Seine Xavier Iacovelli. Le vice-président du4555