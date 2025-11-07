Handicap et emploi : les chiffres

Nombre de personnes reconnues handicapées en emploi, taux d’activité dans les secteurs public et privé, dynamiques de recrutement et de maintien dans l’emploi : cette infographie réunit les indicateurs clés pour comprendre la situation professionnelle des personnes en situation de handicap

Le défi demeure

Vingt ans après la loi du 11 février 2005, qui a posé les fondements de l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap, le paysage de l’emploi a profondément évolué.

Les chiffres en témoignent : 1,205 million de personnes concernées ont aujourd’hui un emploi, contre 500 000 en 2002.

Une progression significative, mais le défi demeure : le taux d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi s’élève à 39 %, contre 68 % pour la population globale.

Les lignes bougent, pourtant. Adaptation des postes, alternance inclusive, recrutement sans biais, renforcement du rôle des référents handicap… les initiatives des entreprises et des administrations se multiplient.

Mais cette transformation ne peut réussir de regard. Tant que le handicap sera réduit à l’image d’un fauteuil roulant, nous passerons à côté de sa réalité : 80 % des personnes atteintes sont invisibles. Et chacun d’entre nous, aujourd’hui ou demain, peut être concerné.

L’enjeu n’est plus de « faire une place » aux personnes en situation de handicap mais que chacun en ait une, naturellement. Jusqu’à ce que l’inclusion devienne la norme, et que les quotas n’aient plus lieu d’être.