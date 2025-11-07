Avec l’appui de l’Agefiph, les entreprises privées multiplient les initiatives pour favoriser l’emploi et l’inclusion des personnes en situation de handicap. L’UCPA et le Groupe CRIT montrent que recrutement, accompagnement et sensibilisation peuvent transformer une obligation légale en engagement durable.

Vingt ans après l’adoption de la loi du 11 février 2005, le taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap dans le secteur privé reste en deçà des attentes. Alors que la loi fixe l’objectif à 6 %, il atteignait seulement 3,6 % en 2024. Les préjugés, la méconnaissance des dispositifs et la perception dae coûts élevés expliquent en partie ce retard. Pourtant, certaines entreprises démontrent que la progression est possible.

UCPA et CRIT : deux acteurs engagés

L’UCPA, groupe associatif de sport et d’animation, s’engage depuis de nombreuses années pour l’intégration des personnes en situation de handicap. En août 2024, le groupe a signé une convention avec l’Agefiph pour soutenir l’insertion professionnelle. Depuis, « notre pourcentage BOETH est passé de 2,37 % à 2,85 % en 2en juin 2025. », souligne Julie Boudin, référente handicap de l’UCPA.

Pour CRIT, réseau national de travail temporaire et de recrutement comptant 400 agences, la démarche est tout aussi ambitieuse. Sonia Hamoudi, responsable diversité et handicap, explique : « Il y a un fort portage par la direction générale. La mission emploi handicap vise à développer une culture favorable et ouverte au handicap ». Résultat : « Nous sommes l’une des rares entreprises à avoir augmenté leur taux d’emploi des personnes en situation de handicap de plus de 1 % en un an », se réjouit-elle. L’entreprise a par ailleurs signé une convention nationale avec l’Agefiph en 2024 pour fixer des objectifs ambitieux.

Recruter autrement

Le recrutement est un levier central de l’inclusion et doit intégrer tous les profils. À l’UCPA, le partenariat avec l’Agefiph fait déjà ses preuves : « Depuis la signature de la convention, nous avons recruté 18 nouveaux collaborateurs avec une diversité de contrats », appuie Julie Boudin, soit une progression de 35 % de collaborateurs en situation de handicap.

CRIT adopte une approche holistique : « En matière de recrutement, nous accueillons des personnes bénéficiant du dispositif de l’emploi accompagné. Dans ce cadre, nous collaborons avec des structures spécialisées dans le handicap, qui nous aident à mieux comprendre les besoins des personnes accompagnées », explique Sonia Hamoudi. Les offres mentionnent explicitement que l’entreprise est handi-accueillante : « Nous informons les candidats que le handicap est pris très au sérieux au sein de notre organisation », précise-t-elle.

« Le handicap, c’est l’affaire de tous »

L’objectif de ces initiatives est clair : faire du handicap « l’affaire de tous », comme le souligne Sonia Hamoudi : « Tous les salariés, de la direction générale à l’accueil, sont sensibilisés au handicap, en prenant en compte les spécificités des métiers des salariés. Certains suivent des formations descendantes, d’autres participent à des ateliers ludiques et d’autres, encore, à des sensibilisations interactives ».

Cette démarche se traduit par des actions concrètes : affichages thématiques, questionnaires individuels et vidéos-témoignages montrant qu’il est possible de manager des équipes en fauteuil roulant. À l’UCPA, « plus de 265 collaborateurs ont été sensibilisés ou formés, dont 80 managers via des ateliers théâtre-forum et 185 collaborateurs à travers des ateliers variés, de cuisine, de parcours déficience visuelle ou encore d’escape game », détaille la référente handicap.

Une approche holistique

Recruter n’est qu’une étape. Maintenir les personnes dans l’emploi est tout aussi crucial. « Notre politique handicap se veut holistique : il ne s’agit pas seulement de recruter, mais aussi de maintenir dans l’emploi les personnes déjà en situation de handicap en adaptant les environnements de travail à leurs besoins et de professionnaliser les salariés dont le métier est concerné par le handicap », appuie la responsable diversité et handicap.

Le groupe CRIT collabore avec des ESAT en accueillant des personnes en situation de handicap. L’objectif est double : « Faire tomber les préjugés sur le handicap, souvent invisible, et redonner confiance à des personnes dont l’estime de soi a été atteinte à la suite d’accidents survenus au cours de leur vie. Cela favorise le sourcing, car en cas de besoin de recrutement, nous pensons naturellement à ces personnes », explique-t-elle. Pour l’UCPA non plus, l’inclusion ne se limite pas au recrutement. Dans le groupe associatif,« 30 aménagements poste ont été réalisés ou sont en cours, dont 22 en sollicitant ? l’Agefiph », détaille Julie Boudin.

Un engagement continu

La réussite des politiques handicap chez CRIT et l’UCPA repose sur un suivi régulier et une coordination étroite entre les équipes. Chez CRIT, le dialogue entre agences, responsables des ressources humaines (RH) et correspondants locaux soutient le recrutement inclusif et l’intégration. « Chez certains de nos clients, il y a un travail de réconciliation à faire entre les objectifs des RH et les équipes opérationnelles, où les préjugés sur le handicap ont parfois la dent dure », admet Sonia Hamoudi. L’entreprise renforce ses engagements grâce à des partenariats, comme avec l’Agefiph : « Il faut poursuivre sans relâche l’information et la sensibilisation afin que le handicap devienne une évidence quotidienne, autrement dit un non-sujet », affirme-t-elle.

À l’UCPA, la sensibilisation et l’accompagnement des managers sont au cœur de la démarche. « Sur le long terme, nous prévoyons de poursuivre les actions de sensibilisation sur l’ensemble des sites et de mettre en lumière les actions accomplies. Ainsi, les collaborateurs BOETH se sentent plus à l’aise pour parler de leurs besoins et les managers peuvent lever les freins au recrutement. Notre objectif est de poursuivre notre progression de 0,5 % par an », indique Julie Boudin.

Dans ces deux entreprises, le handicap n’est plus seulement une obligation légale : il est intégré à leur culture et vécu comme un engagement quotidien.