Jean-Marc Scolari : « Le mouvement de réindustrialisation reste partiel et inégal »

Directeur général de Fronius France et président du groupe Soudage, brasage et coupage chez Evolis, Jean-Marc Scolari, déplore que « l’environnement reste trop complexe et peu incitatif ».

Illustration : Mariam Tagadirt

La France est-elle réellement engagée dans un mouvement de réindustrialisation ou reste-t-on en retard face à nos voisins européens ? Jean-Marc Scolari La France est engagée dans un mouvement de réindustrialisation, mais celui-ci reste partiel et inégal. Les plans comme France Relance et France 2030 traduisent une volonté politique affirmée, notamment dans les secteurs stratégiques (nucléaire, hydrogène, aéronautique). Toutefois, comparée à l’Allemagne ou l’Italie, la France souffre d’un retard structurel : désindustrialisation plus profonde, tissu de PME moins dense, et dépendance accrue aux importations. Le soudage, en tant que technologie de base de la fabrication industrielle, est un bon révélateur de cette dynamique. Sa présence est indispensable dans les secteurs relancés mais les capacités nationales en équipements et en compétences restent insuffisantes pour répondre à la4555