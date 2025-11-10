Yves Jégo : « Le Made in France reste l’arbre qui cache la forêt des difficultés »

À l’occasion de la 13ᵉ édition du Salon du Made in France, l’ancien ministre et fondateur du label « Origine France Garantie » tire la sonnette d’alarme : malgré l’engouement pour le Made in France, nos usines ferment et les produits étrangers envahissent le marché. Dans son dernier livre, « Défendons nos couleurs, chroniques du Made in France », il plaide pour plus de transparence, une commande publique favorisant les entreprises françaises et un soutien renforcé à la production nationale.

Comment se porte aujourd'hui le Made in France ? Yves Jégo : Même si des événements comme celui-ci ravivent un certain espoir, cela reste pour l'instant l'arbre qui cache la forêt des difficultés. La France continue de fermer des usines, des ateliers et des fermes à un rythme inquiétant, tout en important massivement des produits étrangers. Vous avez remis le 28 mai dernier au gouvernement un rapport sur l'origine des produits vendus en France. Quelles sont vos observations et quelle mesure principale préconisez-vous ? Y.J. : Il existe une grande confusion entre la marque d'un produit et son origine réelle. Parmi nos recommandations, nous mettons l'accent sur la traçabilité. Si les produits circulent librement – c'est le principe du libéralisme – l'acheteur, qu'il soit public ou privé,