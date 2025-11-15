Agnès Verdier-Molinié : « Il faut libérer l’industrie de l’étau fiscal et réglementaire »

Face à la menace qui pèse sur des milliers d’emplois, l’iFRAP (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques) propose une série de mesures pour relancer l’industrie française. Pour Agnès Verdier-Molinié, sa directrice, cela passe par un changement profond du modèle économique et fiscal actuel.

Illustration : Myriam Tagadirt

Depuis les années 1980, la France connaît une désindustrialisation durable, marquée par la fermeture de nombreux sites et la perte de centaines de milliers d’emplois. Dans ce contexte, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFRAP), un think tank d’orientation libérale dont les travaux portent notamment sur la réforme de l’État, défend l’idée que la France ne pourra retrouver une base industrielle solide sans réformes structurelles majeures. Selon Agnès Verdier-Molinié, les freins principaux à la réindustrialisation sont d’ordre fiscal, administratif et réglementaire : « Il faut libérer l’industrie de l’étau fiscal et réglementaire, et par exemple, faire sauter tout de suite la date de 2035 pour l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs », insiste-t-elle. En France, les prélèvements obligatoires sur les4555