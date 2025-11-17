Les politiques en situation de handicap

La vie politique française compte de nombreuses figures – élues locales, députés, ministres – vivant avec un handicap visible ou invisible.

François Bayrou

Ancien Premier ministre, président du Modem.

Bégaiement depuis l’âge de 7 ans.

Sandrine Rousseau

Députée, ancienne secrétaire nationale adjointe d’Éurope Ecologie Les Verts.

Éco-anxiété et crises suicidaires.

Elle a eu une malformation congénitale aux hanches lorsqu’elle était enfant.

Jean-Luc Mélenchon

Président et fondateur de La France Insoumise.

Surdité de l’oreille gauche depuis sa naissance.

Stéphane Séjourné

Commissaire européen, ancien ministre des Affaires étrangères.

Diagnostiqué très jeune d’une forte dyslexie.

Sébastien Peytavie

Député Europe Écologie Les Verts de Dordogne.

Paraplégique depuis l’âge de 3 ans, il est le premier député de la Ve République à être entré à l’Assemblée nationale en fauteuil roulant. Il est rapporteur d’une proposition de loi pour le remboursement intégral des fauteuils roulants par l’Assurance maladie.

Gilbert Bouchet

Ancien sénateur

Les Républicains de la Drôme.

Maladie de Charcot. Décédé le 20 octobre 2025, il a mené un combat pour l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cette maladie.

Sandrine Rousseau

Députée, ancienne secrétaire nationale adjointe d’Éurope Ecologie Les Verts.

Éco-anxiété et crises suicidaires.

Elle a eu une malformation congénitale aux hanches lorsqu’elle était enfant.