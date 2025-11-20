L’indignée

Présidente depuis 2022 d’Unicef France, l’organisme de l’ONU qui vient en aide aux enfants victimes de la guerre, de la violence et de la pauvreté, l’ex-magistrate Adeline Hazan y poursuit sa quête de justice. Si elle ne fait plus de politique, cette femme de gauche, ancienne maire PS de Reims, lutte désormais d’une autre manière contre les inégalités. À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, jeudi 20 novembre, Valérie Trierweiler l’a rencontrée. Portrait.

Tout le monde connaît l’Unicef, cette agence de l’ONU dédiée à la cause des enfants, dont la branche française est l’une des plus actives. Mais peu de gens savent qui est à sa tête. C’est pourtant depuis 2022 qu’Adeline Hazan en est la présidente, après en avoir occupé pendant deux ans la vice-présidence. Une activité bénévole que cette ex-femme politique et ancienne magistrate estime être un job à plein temps. Lorsqu’elle n’est pas en mission à l’étranger, c’est donc dans les bureaux du siège de l’organisation, une ancienne imprimerie située dans le 7e arrondissement de la capitale, qu’elle se rend chaque jour, vendredis exceptés.

Diriger un réseau de 5000 bénévoles – et 160 salariés – n’est pas une sinécure. Pas question pour elle, donc, de se contenter d’assister aux conseils d’administration sans s’investir totalement dans l’activité d’Unicef France. Son fonctionnement, comme celui des 32 autres comités nationaux, est particulier. C’est à New York, au siège de l’ONU, que l’essentiel se décide. La France étant un pays riche, les actions concrètes de l’organisation n’ont pas lieu d’être dans l’Hexagone. Qu’il s’agisse d’aide alimentaire, d’aide aux devoirs ou d’un autre type d’aide, l’Unicef considère que c’est au gouvernement d’agir. L’action de la branche française consiste donc, en premier lieu, à publier des plaidoyers et à sensibiliser l’opinion aux droits de l’enfant. Et, bien sûr, à collecter des fonds pour financer les actions en faveur des enfants des pays les plus en difficulté.

« Des abris sous les écoles »

Ici, point d’argent public. Les dons proviennent uniquement des entreprises et des particuliers. Preuve que la cause des enfants touche toujours le cœur des Français : 100 millions d’euros environ sont récoltés chaque année. Les trois quarts de cette somme sont reversés à l’Unicef international, qui bénéficie aussi de l’apport financier des États. Mais depuis que Donald Trump a, en grande partie, coupé le robinet de l’USAID, le financement américain, le fonds des Nations unies pour l’enfance a perdu plus de 1,5 milliard de dollars. Une perte considérable pour les actions sur le terrain : 20 % du personnel ont été licenciés et un certain nombre de programmes stoppés.

Le spectre de ces derniers est large. L’Unicef, qui intervient dans 190 pays, demeure le premier fournisseur de vaccins dans le monde et gère le plus grand entrepôt d’aide humanitaire de la planète. L’organisation onusienne agit partout, au Soudan, à Gaza ou en RDC. « Nous disposons d’environ 5 millions de dollars que nous pouvons flécher librement », précise Adeline Hazan, qui fut l’une des chevilles ouvrières des gouvernements socialistes sous le quinquennat de François Hollande. C’est notamment à Madagascar, pour la construction d’un écovillage, qu’Unicef France a récemment agi, mais aussi en Ukraine.. Elle raconte : « Nous avons beaucoup financé l’Ukraine. Cela a été spectaculaire. En deux mois, au début de la guerre, nous avions collecté 22 millions d’euros. Ça ne s’était jamais vu ». Et de poursuivre : « Je suis allée près de la ligne de front, voir des abris sous les écoles, financés par l’Unicef, mais aussi des programmes d’aide psychologique aux enfants ».

En France, 42 000 enfants sans logement

Adeline Hazan ne conçoit pas d’exercer sa mission sans se confronter au terrain. Depuis son arrivée, elle s’est rendue au Liban et au Maroc. Un nouveau déplacement est en préparation mais son objectif premier consiste à faire évoluer les politiques publiques, un combat quotidien. Il y a chez cette femme une force tranquille qui s’efface pourtant dès lors qu’il s’agit de défendre cette cause. Elle s’indigne : « La politique de l’enfance n’est absolument plus représentée. Ce n’est carrément pas une priorité pour le gouvernement, alors que la pauvreté des enfants n’a jamais été aussi importante. C’est aberrant : on compte aujourd’hui en France 42 000 enfants sans logement, dont 2 000 à la rue. Cela malgré le plan zéro enfant à la rue. Dans un pays comme la France, c’est quand même dingue ! Nous, on ne s’y résout pas ».

Pas question non plus d’accepter les violences envers les enfants. « Si le chiffre d’une femme tuée tous les trois jours sous les coups de son compagnon est désormais imprimé dans les esprits, celui d’un enfant assassiné tous les cinq jours ne l’est pas », dénonce-t-elle. « Il n’y a pas de ministre, mais seulement un haut-commissaire à l’enfance. Pas de moyens, pas de budget, pas de présence au Conseil des ministres », soupire-t-elle.

Une femme de gauche

Pour comprendre le sens de son engagement, de son attachement à la justice sociale et son combat pour les droits de l’homme, il faut en revenir à la trajectoire d’Adeline Hazan. « Depuis toute petite, j’ai été sensibilisée aux inégalités alors que je viens d’un milieu favorisé, raconte-t-elle. J’ai très vite eu conscience du fait que j’avais de la chance, alors que tout le monde n’en avait pas. » Avocat égyptien et professeur de droit constitutionnel au Caire, son père, faute de pouvoir exercer sa profession en France y avait travaillé comme dirigeant d’une entreprise d’import-export d’équipements pétroliers. À son grand regret, il ne lui a pas transmis de double culture. Elle est née en France, d’une mère française, dans une culture française. Tout au long de sa carrière, pourtant, elle se battra pour le respect des droits des personnes étrangères, comme lors de son passage au Haut-conseil à l’intégration.

Désormais rétive à commenter les aléas de la vie politique française, l’Unicef étant un organisme apolitique, Adeline Hazan s’est cependant toujours revendiquée comme une femme de gauche. On l’a connue, dans le passé, proche de Martine Aubry et maire socialiste de Reims. Du temps de sa carrière de magistrate, elle était marquée à gauche et dirigeait le syndicat de la magistrature, politisé de ce côté-là de l’échiquier.

« Servir à quelque chose »

Juge d’application des peines, puis juge pour enfants, pendant dix ans, au tribunal de Nanterre et à Paris, elle ne dissociait jamais l’humain du droit : « Même si j’ai été passionnée à chaque étape, être juge pour enfants a sûrement été l’un des plus beaux moments de ma carrière, se souvient-elle. On essaie de comprendre, on passe du temps avec des médecins, des psys, des éducateurs… On a l’impression de servir à quelque chose ». Des années plus tard, l’ancienne juge se souvient avec nostalgie de certaines jeunes filles auxquelles elle s’était attachée. Et encore de ce jeune homme venu lui présenter son bébé en guise de réussite : « C’est ça, qui est gratifiant. Ce qui est injuste : on condamne, et terminé ! On suit vraiment le parcours d’un jeune sur le long terme ».

Les temps, hélas, ont changé. « C’est vrai que la violence augmente, mais on prend le problème à l’envers. Nous ne sommes plus dans l’équilibre prévention-répression, juge-t-elle. Je ne dis pas qu’il ne faut pas de répression, mais on a oublié la prévention. Il faut rester dans l’esprit de l’ordonnance de 1945 (relative à la justice des mineurs, qui crée une justice spécifique pour ceux-ci, ndlr). Heureusement que la proposition de loi de Gabriel Attal a été en partie invalidée : il est impensable, pour moi, de juger des mineurs en comparution immédiate, comme de supprimer l’excuse de minorité. » Elle n’avait d’ailleurs pas hésité à prendre sa plume, en juillet 2024, pour signer une tribune dénonçant le durcissement de la politique pénale pour les mineurs. Elle assume parfaitement ce côté poil à gratter.

À rebrousse-poil

Une ligne, sur son CV, comporte une autre fonction qui a également fait parler d’elle. Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté pendant six ans, notamment à l’époque de l’épidémie de Covid, elle s’était battue pour faire libérer près de 10 000 détenus, en plus des 6 000 déjà autorisés à sortir. Le droit chevillé au corps, Adeline Hazan n’a pas hésité à prendre, au cours de sa carrière, des positions qui pouvaient prendre l’opinion à rebrousse-poil. En 2018, elle avait contesté le projet de loi asile et immigration porté par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérard Collomb, s’inquiétant dans une autre tribune du respect des droits fondamentaux des personnes étrangères.

Sévère avec l’ensemble de la classe politique, elle juge le niveau général en baisse. « Il y a une responsabilité collective à ne pas avoir tenu les promesses. La tentation du Rassemblement national dit beaucoup de la déception des gens », diagnostique-t-elle. Son silence sur l’évolution d’un parti qu’elle a longtemps combattu en dit long, aussi, sur sa propre déception vis-à-vis de la politique. Elle qui fut l’un des principaux soutiens de Lionel Jospin à la présidentielle de 2002, très active pendant la campagne sur les droits de l’homme comme sur les questions de justice, n’oubliera jamais l’arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour et le choc que constitua l’éviction du premier ministre sortant candidat socialiste. Beaucoup d’eau, depuis, a coulé sous les ponts. Adeline Hazan s’intéresse toujours à la politique, bien sûr, mais poursuit son chemin d’une autre façon. Sans regarder dans le rétroviseur, vers l’époque où les socialistes étaient encore porteurs d’espoir et l’équipe des ministres de la gauche dite « plurielle » (1997-2002) qualifiée de « dream team ». Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

Dates clés

21 janvier 1956 – Naissance à Paris

1979 – École de la magistrature

1992 – Entre au Parti socialiste

1999 – Élue députée européenne

Mars 2008 – Élue maire de Reims

2014 – Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté