L’électron libre

Jeune homme pressé, Aurélien Pradié a gravi tous les échelons du cursus honorum électoral et de la droite républicaine. Avant de prendre à la fois ses distances avec sa famille politique et de la hauteur. A bientôt 40 ans, le député du Lot, affligé par la situation, plaide pour un « choc politique ».

Photo : Samuel Kirszenbaum

Il est des événements qui changent le cours d’une vie. Aurélien Pradié en fournit l’illustration. Son enfance avait été sans histoires, et même heureuse. Un frère plus jeune de trois ans, un père dans le négoce de noix, une mère travaillant dans l’entreprise familiale, le tout dans un joli village du Lot, là où l’accent chante à l’instar des cigales. Là où l’horizon se fond dans le ciel. Sans histoires, on vous dit. Au lycée, Aurélien est alors plutôt bon élève, il a 16 ans, l’âge des premières fois. Mais cette fois-là, ce sera la dernière. La dernière fois qu’il verra son père en homme debout : un AVC le terrasse alors qu’il n’a que 54 ans. Le jeune Aurélien comprend que la vie ne sera4555