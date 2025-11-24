DE GAULLE, REVIENS !

Quelle personnalité politique, ancien Président ou ancien premier ministre, faudrait-il ressusciter, ou tirer de sa retraite bien méritée, pour venir à bout de la crise politique que traverse notre pays depuis la dissolution ratée de juin 2024 ? L’institut Verian a posé la question aux Français (1) pour L’Hémicycle (deux choix possibles). Et leurs réponses en disent long, à la fois sur l’époque troublée que nous vivons et sur les remèdes que nos concitoyens souhaiteraient voir appliqués à nos maux. Premier enseignement : la figure de l’homme providentiel règne toujours sur notre imaginaire politique. C’est ainsi Charles de Gaulle qui, avec 55 %, domine d’une tête tous ses successeurs. Sans surprise, vu la stature historique du chef de la France libre et premier Président de notre4555
Quel chef de l’État ou de gouvernement du passé serait-il le mieux à même de juguler nos troubles démocratiques actuels ? Si le fondateur de la Ve République domine d’une tête ses successeurs, l’étiquette politique, au fond, importe peu aux Français.