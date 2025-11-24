DE GAULLE, REVIENS !

Quel chef de l’État ou de gouvernement du passé serait-il le mieux à même de juguler nos troubles démocratiques actuels ? Si le fondateur de la Ve République domine d’une tête ses successeurs, l’étiquette politique, au fond, importe peu aux Français.

Quelle personnalité politique, ancien Président ou ancien premier ministre, faudrait-il ressusciter, ou tirer de sa retraite bien méritée, pour venir à bout de la crise politique que traverse notre pays depuis la dissolution ratée de juin 2024 ? L’institut Verian a posé la question aux Français (1) pour L’Hémicycle (deux choix possibles). Et leurs réponses en disent long, à la fois sur l’époque troublée que nous vivons et sur les remèdes que nos concitoyens souhaiteraient voir appliqués à nos maux. Premier enseignement : la figure de l’homme providentiel règne toujours sur notre imaginaire politique. C’est ainsi Charles de Gaulle qui, avec 55 %, domine d’une tête tous ses successeurs. Sans surprise, vu la stature historique du chef de la France libre et premier Président de notre4555