Sondage : Jordan Bardella toujours favori du premier tour

En concurrence pour capter le futur ex électorat macroniste de 2022, Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann demeurent les mieux placés pour une place en finale.

Illustration : Verian

À moins de 18 mois de l’élection présidentielle de 2027, Jordan Bardella demeure le favori des enquêtes d’opinion pour le premier tour. De très loin. Selon notre sondage, réalisé par l’institut Verian pour L’Hémicycle (1), le président du Rassemblement national (RN), toujours en pole position, compte plus du double d’intentions de vote, avec 36,5%, que son premier poursuivant, l’ancien premier ministre Edouard Philippe (17%). Et quasiment trois fois plus que le troisième, le leader du mouvement Place publique Raphaël Glucksmann (13% ), talonné par Jean-Luc Mélenchon (12%). Derrière, Bruno Retailleau (7,5%), le président des Républicains (LR), ne franchit pas la barre des 10%. A gauche, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes (5%), devance son homologue du PCF, Fabien Roussel (3%). A la droite de4555