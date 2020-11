La menace de Donald Trump de contester le comptage des voix dans les États clés, notamment celui des votes par correspondance, est préoccupante, analyse Alexandra de Hoop Scheffer, politologue spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du prestigieux think tank German Marshall Fund of the United States. Ces tensions, dit-elle, créent un environnement peu propice à une transition du pouvoir pacifique. Illustration : iStock.

Comme on pouvait le craindre, les États-Unis se déchirent. La démocratie américaine est-elle en péril ?

La victoire de Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2016 était déjà un révélateur d’une crise de la démocratie américaine et surtout d’une défiance exprimée par les Américains à l’égard des institutions politiques de leur pays. Son discours anti-establishment, sa stigmatisation de la presse mainstream à laquelle il oppose un discours post-vérité, ont séduit une grande partie de l’électorat américain. L’élection de 2020 montre qu’il est parvenu à élargir sa base électorale, en particulier parmi les Hispaniques et les Afro-Américains. Les sondages de ces dix dernières années montrent que le taux d’approbation du travail du Congrès par les Américains n’a jamais atteint 30%, arrivant au niveau historiquement bas de 18% en 2020.

Le réel danger provient de la capacité de Trump à convaincre sa base qu’un dépouillement défavorable résulterait d’une fraude électorale – et il amalgame les votes pro-Biden, arrivés par courrier postal et comptés tardivement à un complot contre lui. Cela fait plusieurs semaines que le président cherche à délégitimer le résultat des élections et à limiter le droit de voter, fondamental dans une démocratie. Cela explique, en grande partie, l’immense sentiment de défiance et les tensions qui ont marqué cette fin de campagne. Il est néanmoins rassurant de voir que des poids lourds du Parti républicain, comme le sénateur fraîchement réélu Mitch McConnell, Marco Rubio ou Chris Christie se sont prononcés à l’encontre de l’affirmation du président Trump qui s’est annoncé vainqueur dès le 3 novembre, alors que le dépouillement était toujours en cours, et en faveur d’un dépouillement minutieux et prolongé.

Cette campagne électorale d’une violence inouïe n’a-t-elle pas jeté une lumière crue sur les failles du système électoral et du fonctionnement des institutions ?

Le débat sur les failles éventuelles du système électoral américain revient souvent. Les démocrates invoquaient notamment cette injustice pour décrédibiliser la victoire de Donald Trump en 2016, lorsque Hillary Clinton avait emporté le « vote populaire », en recueillant près de 3 millions de voix de plus que son adversaire. Ensuite, de nombreuses failles signalées relèvent de la compétence des États, étant donné la décentralisation du système électoral américain. La secrétaire d’État du Michigan (démocrate) a, par exemple, souligné qu’elle souhaitait réformer le système électoral de son État pour lui permettre de mieux préparer l’arrivée massive de votes par correspondance, mais qu’elle avait été bloquée par une législature républicaine. En tout état de cause, malgré les failles que nous pouvons constater, il reste peu probable que ce système soit réformé.

Quelles fractures de la société américaine révèle-t-il ? Sont-elles durables ?

Cette élection est une photographie des fractures sociétales et politiques américaines. Deux Amériques se font face : une Amérique bleue et une Amérique rouge, qui se sont retranchées dans leurs positions respectives sur les enjeux de société ; une Amérique urbaine et périurbaine qui a majoritairement voté pour Biden, et une Amérique rurale qui a massivement voté pour Trump. Cette polarisation sera le plus grand défi pour le prochain président des Etats-Unis, car sa marge de manœuvre politique s’en trouvera limitée, surtout si le Congrès reste divisé, avec une Chambre des représentants à majorité démocrate et un Sénat à majorité républicaine.

Cette élection révèle aussi la résilience politique de Trump et de sa vision de la société américaine. L’élection de 2020 apparaît comme une validation massive de sa politique. En quatre ans, Trump a profondément changé le débat américain sur l’immigration, la mondialisation, la notion de souveraineté face à l’affirmation de la Chine. Un président Biden ne pourra pas revenir sur cet héritage. Il devra composer avec.

Quel impact peut avoir un tel chaos sur le prochain président ?

Ces tensions créent un environnement peu propice à une transition du pouvoir pacifique. Les affrontements entre milices d’extrême gauche et d’extrême droite, notamment dans les swing states du Midwest, sont la manifestation la plus visible et violente de ces tensions qui se multiplieront sur fond de batailles judiciaires sur le comptage des votes par correspondance et de recomptage dans certains Etats, comme déjà annoncé par Trump dans le Wisconsin.

Pour nous Européens, l’implication réelle c’est d’avoir à court et moyen terme un président accaparé par cette instabilité domestique et, donc, peu propice à s’engager sur des dossiers internationaux où les attentes d’un leadership américain renouvelé sont fortes – à part l’annonce d’un retour dans l’accord sur le climat et l’organisation d’un sommet pour la démocratie.

Quel que soit le vainqueur, sa légitimité en sera-t-elle entachée ?

C’est surtout la menace du président de contester le comptage des voix dans les Etats clés, notamment celui des votes par correspondance, qui est préoccupante. En faisant planer le spectre d’une longue bataille judiciaire, Trump contribue à saper la confiance des Américains dans le processus électoral. Même victorieux, Biden devra donc gouverner avec une portion significative de la population qui assimilera sa victoire à de la fraude électorale massive. Un sondage pré-électoral montrait déjà que deux Américains sur cinq qui pensaient voter pour Trump estimaient qu’une victoire de Biden serait le résultat d’une fraude électorale.

La performance de Trump – même s’il était battu – prouve, quatre ans après la surprise qu’il a représentée, qu’il n’est pas un accident de l’histoire, comme certains l’ont cru. Son électorat le suit fidèlement, voire religieusement. De quoi le « trumpisme » est-il le nom ?

L’élection de Trump en 2016, et ce scrutin serré qui se joue sous nos yeux, ont permis de mettre en lumière des profondes fractures de l’électorat américain (aires urbaines contre zones rurales, élites libérales contre communautés religieuses conservatrices). Il y a, en réalité, plusieurs Amériques aux priorités et valeurs bien différentes. Et le coup de maître de Donald Trump a été d’utiliser ces fractures pour concrétiser des gains politiques. En transformant profondément la ligne du Parti républicain, le trumpisme a prouvé être un mouvement efficace pour conquérir des électorats ruraux, peu éduqués et désabusés par le parti démocrate. Cette année, les gains de Trump chez les Hispaniques en Floride et au Texas, mais aussi parmi l’électorat afro-américain, montrent qu’il peut également s’adapter pour convaincre les minorités. Le trumpisme a, en revanche, montré ses limites dans des zones plus urbaines, où l’électorat blanc s’est mobilisé plus massivement en faveur du parti démocrate qu’en 2016, expliquant en partie le basculement démocrate d’Etats comme le Wisconsin. Trump a montré que sa ligne politique a un bel avenir.

Les puissances rivales de l’Amérique peuvent-elles profiter de sa fragilité ? Chine, Russie, Iran…

Les fractures internes, et une focalisation d’un président américain sur les enjeux domestiques au lieu de politique étrangère, peuvent avantager les puissances rivales en leur permettant d’élargir leurs sphères d’influences. Ces quatre dernières années, nous avons pu observer que l’absence du leadership des Etats-Unis sur un certain nombre de dossiers internationaux a joué dans les mains de ces puissances, comme, par exemple, en Syrie où la Russie a pu s’établir comme un acteur crucial faute d’action américaine, ou au sein des organisation internationales où le désinvestissement politique et financier des Etats-Unis a permis à la Chine d’y affirmer une influence devenue irréversible. Ces puissances savent profiter du vide résultant d’un désengagement international des Etats-Unis, ce qui constitue un défi pour l’ordre mondial.

Pendant son mandat, Trump n’a eu de cesse de rompre avec la politique internationale menée, avant lui, par les États-Unis : contre le multilatéralisme, les institutions onusiennes, l’Otan, les Européens, l’accord sur le nucléaire iranien, l’idée d’une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien… Peut-il aller plus loin, s’il l’emporte ?

L’Otan en tant qu’institution au cœur de la coopération transatlantique jouit d’un consensus bipartisan aux Etats-Unis et n’est pas directement mise en question. Il est très peu probable que les États-Unis sortent de l’Otan, notamment parce que Washington la considère comme un instrument d’endiguement de l’influence chinoise en Europe. Une deuxième présidence de Trump constituerait sûrement un défi pour le multilatéralisme, notamment le renouvellement du traité de non-prolifération New Start avec la Russie ou la réforme de l’OMC. Un autre scénario pourrait voir Trump pivoter vers une forme de réengagement multilatéral à l’instar de Bush Jr. après son premier mandat très marqué par l’unilatéralisme.

Si Joe Biden est élu à la Maison-Blanche, sa politique internationale sera-t-elle fondamentalement différente ?

Oui et non : avec un président Biden, on pourra s’attendre à un retour des Etats-Unis à des méthodes établies de la politique étrangère, c’est-à-dire le multilatéralisme au sein des organisations internationales, les alliances et les accords internationaux, mais son approche ne sera pas moins nationaliste : baptisée politique étrangère « pour la classe moyenne américaine », l’action extérieure de l’administration Biden sera guidée par les mêmes objectifs qu’America First, à savoir par les bénéfices qu’elle apportera à l’Amérique et à l’Américain moyen d’abord. Le nationalisme économique et industriel (Buy American) continuera, avec une volonté de booster l’économie et l’emploi américains post-Covid. La grande différence résidera dans son attachement aux valeurs de la démocratie libérale, à sa promotion à l’international et à sa plus grande fermeté face aux régimes autocratiques. L’autre grande différence sera sa politique environnementale et sa volonté de réinvestir le leadership américain dans la lutte contre le changement climatique. Néanmoins, d’autres politiques, comme, par exemple, la position à l’égard de la Chine ou le désengagement militaire de l’Afghanistan et de l’Irak, ne changeront pas très profondément, aussi parce qu’elles font l’objet d’un consensus bipartisan et résultent encore de l’administration Obama.

L’Allemagne s’est déclarée inquiète face à une « situation explosive ». Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, souhaite une « nouvelle relation transatlantique, qui soit un nouveau partenariat », quelle que soit l’issue du scrutin. Quel avenir pour la relation transatlantique, selon que Trump ou Biden remporte l’élection ?

En cas de réélection de Donald Trump, un tel renouvellement de la relation constituerait un défi, mais quelques sujets pourraient faire l’objet d’une meilleure coopération transatlantique, en particulier sur la Chine. Si Biden est élu, les dossiers de coopération possible seront sûrement plus nombreux, que ce soit le climat ou les droits de l’Homme, et la coopération se jouera davantage dans les institutions établies comme l’Otan. Or, que ce soit Biden ou Trump, il est essentiel que les Européens aient clarifié leurs priorités stratégiques et soient capables de prendre l’initiative, car le résultat serré aux Etats-Unis souligne la nécessité pour le futur président de se focaliser sur les fractures et défis internes. Cela implique plus de responsabilités et de cohérence des Européens sur l’échelle internationale.