Pour ses quelque 640 habitants, Saint-Pierre-de-Trivisy est un havre de paix. Cette petite commune rurale, située dans les monts de Lacaune, au nord-ouest de Castres, le sera bientôt aussi pour les femmes qui cherchent un refuge afin d’échapper aux agressions de leur conjoint. Une structure d’accueil pour les « femmes victimes de violence et d’exclusion » devrait voir le jour d’ici à l’automne dans le village, à l’initiative de Philippe Folliot, député La République en marche de la 1re circonscription du Tarn. A terme, le projet est de la transformer en fondation d’utilité publique. « Celles qui vivent dans un climat de violences, qu’elles soient psychologiques ou physiques, n’ont pas toujours la possibilité, notamment financière, de quitter leur domicile, souligne le parlementaire. Ici, elles seront à l’abri pour quelque temps. » Si l’idée lui est venue l’hiver dernier, après avoir été témoin de situations dramatiques, l’intérêt d’une telle fondation a été renforcé par la recrudescence des violences conjugales durant la période de confinement due au coronavirus.

500 000 masques contre le Covid-19 offert au département du Tarn

Dans son esprit, celle-ci pouvait être domiciliée nulle part ailleurs que dans son village maternel, dont il fut l’édile de 1989 à 2001 – alors le plus jeune de France, à 26 ans. Question de principe. Mais aussi de mentalité. « A la montagne, quand quelqu’un tombe, il y a toujours quelqu’un pour le relever, souligne Pascal Cavaillès, le maire du village et agriculteur. Philippe est comme cela, il ne laisse personne au bord de la route. » Pendant la crise du Covid-19, sa compagne, ressortissante chinoise résidente en France, a mobilisé son réseau afin d’offrir 500 000 masques à la préfecture et à l’association des maires du Tarn, pour les distribuer aux communes, notamment aux plus petites.

Si son accent prononcé du Tarn est aussi celui de l’empathie, c’est peut-être parce que cet ancien directeur général d’un organisme de logement social n’oublie pas d’où il vient. « Mon père est originaire du sud de la Mayenne, raconte-t-ils. Au mitan des années 1950, on ne manquait pas de bras dans l’Ouest. Alors il a pris son baluchon pour s’installer dans le Tarn, dans le cadre du programme des migrations rurales. Il est devenu ouvrier agricole à Vabre, puis à Saint-Pierre de Trévisy. Son travail consistait à inséminer artificiellement les vaches. C’est ici qu’il a rencontré ma mère, dont la famille est installée depuis des générations dans la montagne. Elle était la fille du maréchal-ferrant. Mes parents n’avaient pas beaucoup d’argent, mais je leur dois beaucoup. » Le sens de l’engagement, entre autres choses : simple et modeste, Lucien Folliot a ainsi été longtemps bénévole pour la Croix-Rouge. Et un attachement profond à la montagne et au Tarn.

Son village continue à vivre quand d’autres dépérissent

« Philippe Folliot est l’archétype de l’élu territorial, observe son ami Philippe Bonnecarrière, sénateur centriste du département. Sa perception du territoire provient de son histoire familiale. Son lien avec celui-ci n’est pas seulement intellectuel, il est d’abord humain. Son action publique en témoigne, laquelle a toujours été placée en relation avec ses concitoyens et les forces vives du territoire. Philippe fonctionne beaucoup dans une relation interpersonnelle, en participant à toutes les fêtes de village, aux repas des associations de chasseurs et autres réunions publiques. »

Comme maire, comme conseiller général puis régional et, depuis 2002, comme député, Philippe Folliot a beaucoup œuvré pour que son village continue à vivre, quand tant d’autres dépérissent. « Grâce à lui, on a réussi à conserver tous les commerces », note Pascal Cavaillès, le maire. Le dernier café-hôtel du canton, qui avait fermé ses portes, a ainsi été remplacé par la « première bibliothèque restaurant de France », la Bibliotèca, gérée par une équipe de bénévoles qui y organise des rencontres artistiques. « Cette bibliothèque ne coûte rien au contribuable », se félicite Philippe Folliot, qui a créé une association culturelle afin de racheter les murs et de les rénover, tandis que l’activité commerciale a été confiée à un partenaire privé. Le loyer payé par ce dernier permet d’acheter les livres. « Dans un monde où l’argent public devient de plus en plus rare, il faut savoir innover, en l’occurrence mutualiser », poursuit-il. Le bureau de poste a lui aussi été sauvé par la mairie, qui a décidé d’abriter les services postaux et, ainsi, de racheter les locaux afin de permettre à un médecin de s’installer. Autre exemple : au sein du parc aquatique a été créé un « espace bien-être » que l’on peut privatiser pendant une heure, comme l’on réserve un court de tennis. « La vie m’a donné la chance de voyager dans des grands hôtels disposant de spa, confie Folliot. Tous les habitants doivent avoir la possibilité de profiter d’un service de qualité. »

Chantre de l’action de proximité, l’élu ne s’arrête pourtant pas aux frontières du Tarn ou aux portes de l’Assemblée nationale : il se rend partout, ou presque, où le 8e Régiment d’infanterie de marine, sis à Castres, la capitale de sa circonscription, est déployé : Afghanistan, Mali, Tchad, Niger, Liban, Guyane… C’est son devoir de représentant de la nation, mais aussi une façon de soutenir au plus près les soldats de son département. « L’institution militaire demeure un pivot de la République, qui a réussi à préserver des valeurs fortes, soutient cet auditeur de la 61e session de l’Institut des hautes études de la défense nationale, président de la délégation française à l’Assemblée parlementaire de l’Otan. L’armée reste aussi l’un des rares outils de rayonnement de notre pays. Là, c’est le vieux gaulliste social qui parle. »

La défense des contrées reculées

Ces dernières années, ce dernier s’est aussi passionné pour les espaces maritimes et terrestres aux confins de l’ancien empire français, telles les Terres australes et antarctiques françaises ou bien l’île de Clipperton, ancienne île de la Passion, unique possession tricolore du Pacifique nord. « Je suis le seul élu de la République à avoir foulé le sol de cet atoll le plus isolé du monde, alors que sa zone économique exclusive est plus vaste que celle de la France continentale », souligne le député, qui propose d’y implanter une station scientifique à caractère international. En 2016, sa proposition de loi visant à donner à celle-ci un statut particulier est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée, mais, à son grand regret, elle n’a toujours pas été débattue par le Sénat.

Du très local au très lointain, sa vision peut paraître singulière, voire contradictoire. Lui y trouve une cohérence : la défense des contrées reculées. Au Palais-Bourbon aussi, Folliot, qui préside l’Alliance centriste depuis 2016, est un « marcheur » atypique. En 2017, il est le seul député de l’opposition (de droite) à soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour – après avoir voté pour Nathalie Kosciusko-Morizet lors de la primaire de la droite et du centre. Il en est récompensé aux législatives de juin, où il recueille 70% des voix au second tour ! Son quatrième etb dernier mandat – une promesse de campagne. Âgé de 56 ans, Folliot n’a pas abandonné la politique pour autant : en septembre dernier, il a été élu au Sénat, la chambre des territoires…