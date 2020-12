L’Europe face à ses vieux démons

Face à la deuxième vague de Covid-19, l’Europe renoue avec ses divisions. Ce qui risque de faire caler la reprise de la croissance.

Toyoya Li

L’Union devrait abandonner les douze étoiles jaunes sur fond bleu de son drapeau : Sisyphe poussant son rocher vers le sommet d’une montagne serait, sans aucun doute, plus adapté. La métaphore est usée, mais, hélas, inoxydable. Ainsi, après le sommet européen des 17-21 juillet actant un plan de relance de 750 milliards d’euros, tout semblait à nouveau sourire à une Europe qui sortait du cauchemar du confinement. Les Européens étaient à nouveau unis, déterminés à relancer leur économie exsangue en accomplissant un saut fédéral inimaginable six mois auparavant, la création d’une dette commune, les frontières intérieures étaient rouvertes afin de relancer tourisme et transport, et la consommation repartait en flèche. Mais durant le mois d’août, la panique face à une possible « seconde vague » de coronavirus a4555