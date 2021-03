Le n°503 de L’Hémicycle vient de paraître !

Cet hiver, L’Hémicycle se penche sur la politique face à la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Mais aussi sur la présidentielle de 2022. Avec Anne Hidalgo, Henri Verdier, Camille François, Myriam Revault d’Allonnes ou encore François Durovray.

Y penser toujours, n'en parler jamais. Même si la présidentielle de mai 2022 est encore loin, Anne Hidalgo, comme d'autres, réfléchit à cette échéance majeure. Elle n'est pas candidate mais, depuis plusieurs mois, la maire de Paris observe de près la situation politique et avance ses pions. « Je prendrai ma part », confirme-t-elle dans le grand entretien qu'elle a accordé à L'Hémicycle, dans son vaste bureau de l'hôtel de ville de Paris. Réélue haut la main l'an dernier, la maire de la capitale, qui a toujours sa carte au PS, pense que, face à Emmanuel Macron, une « autre offre politique » est possible, mais qu'elle doit « être portée collectivement ». D'autant que la gestion du Covid-19 par l'exécutif ruine, selon elle, la confiance entre les Français et les élus. Une confiance que sape