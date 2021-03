Bill Kristol : «ll faut rompre avec les politiques de Trump»

Depuis près de quarante ans, le rédacteur en chef de The Bulwark, influence en coulisses la droite américaine. Cofondateur des organisations Republican Voters against Trump et Defending Democracy Together, il plaide pour la création d’un centre droit fort et débarrassé des thèses trumpistes.

Illustration : Marina Mathonnat.

Est-ce la première fois que votre parti connait une crise aussi sérieuse ? Bill Kristol Oui, en tout cas depuis la Convention de 1912, lorsque le parti a failli exploser entre le conservatisme de Taft et le progressisme de Teddy Roosevelt. Avec Barry Goldwater, en 1964, ce fut différent car il n’était pas le président sortant et il n’a pas réussi à être élu non plus. La crise que nous vivons n’est pas comparable à celle qu’a vécue récemment le parti travailliste britannique avec Jeremy Corbyn ou la droite française avec le Rassemblement national. Chez nous, Donald Trump s’est emparé du parti et a gouverné pendant quatre ans. Rien à voir avec la direction provisoire d’un parti ou une campagne défaite au bout de quelques mois.4555