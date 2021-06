Les leçons politiques d’une crise inédite

Le numéro 504 de L’Hémicycle vient de paraître ! Il se penche, notamment, sur les conséquences de la crise sanitaire, avec François Bayrou, et sur la parité femmes-hommes, avec Elisabeth Moreno.

Alors que la France se déconfine, L'Hémicycle revient sur les enseignements de la crise dans un grand entretien avec François Bayrou. Malgré la défiance qui persiste envers les institutions et les politiques, le haut-commissaire au plan ne perçoit pas les Français à bout de nerfs. Ce dernier ne croit pas que la société sera traversée par des mouvements de contestation de type Gilets jaunes, un mouvement qu'il dit avoir senti venir à l'époque. « La conscience des gens, je le crois, a changé pendant la crise », affirme-t-il. Parmi les effets majeurs et possiblement bénéfiques, selon lui, de la crise liée à la pandémie de Covid-19, il y a eu la prise de conscience de l'affaissement de l'appareil productif du pays et de ses conséquences pour la souveraineté.