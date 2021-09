Les meubles, vitrines du pouvoir

Tous les locataires de l’Élysée ont cherché à imprimer leur marque en puisant dans le Mobilier national. Leur ameublement en dit souvent plus long que bien des discours.

Bureau K, commandé par Emmanuel Macron, par Thierry Lemaire. Illustrations : Marie Mohanna

Le pouvoir ne se traduit pas seulement par les mots et les images. Il est une matière subtile et mouvante qui s’exprime à travers les choix et les goûts de celui qui l’exerce. Autrefois, les monarques savaient que, pour imposer leur autorité, il leur fallait bâtir un contexte reflétant leurs ambitions et la puissance de leur État. L’architecture, le mobilier ou la mode vestimentaire étaient ceux de leur règne. Aujourd’hui, le style d’une époque n’est plus attaché à celui qui détient le pouvoir pour une durée trop courte. Mais il est un lieu et un domaine des arts à travers lesquels le président de la République continue d’imprimer sa marque, c’est celui du mobilier qu’il choisit pour habiter le palais de l’Élysée. C’est au Mobilier4555