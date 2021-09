Jean Leonetti : Au chevet de la droite

Portrait du « Monsieur Primaire » de la droite, alors que LR tient son congrès décisif le 25 septembre qui doit décider du mode de désignation de son candidat en 2022.

Photographies : Samuel Kirszenbaum.

La blague, qui circule dans le microcosme politique, fait sourire Jean Leonetti : pour sauver la droite de la division, et donc d'un nouvel échec fatal en 2022, la direction des Républicains (LR) a nommé un expert de la fin de vie… Cardiologue de profession, ancien chef de service à l'hôpital, le maire d'Antibes (06) est l'auteur de deux lois sur le sujet. Il fallait sans doute, en effet, un médecin plein de sagesse pour raviver le dialogue entre les différents prétendants de la droite et du centre à l'investiture suprême. Il fallait un homme respecté pour ses qualités d'écoute et de négociation pour tenter de jouer les juges de paix, même si la mission paraît impossible puisque Xavier Bertrand répète à l'envi qu'il ne participera