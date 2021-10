L’Hémicycle une nouvelle fois récompensé !

L’Hémicycle et l’agence Epoka, qui l’accompagne depuis sa relance, ont reçu l’Or au Grand Prix Stratégies 2021.

L’Hémicycle et l’agence Epoka, qui l’accompagne depuis sa relance, ont reçu l’Or au Grand Prix Stratégies de #communication 2021 (catégorie édition/magazine journal de marque), pour sa nouvelle formule.

Merci aux membres du jury et un grand bravo à tous ceux qui font le succès de L’Hémicycle depuis deux ans, à ses contributeurs (journalistes, écrivains, politologues du Cevipof ou de la Fondation Jean Jaurès, illustrateurs, photographes…), à toute l’équipe de création et de production et, bien sûr, à ses lecteurs toujours plus nombreux sur le print comme sur le digital.

Titre historique de la presse parlementaire, L’Hémicycle a fait peau neuve en 2019. Entretiens au long cours, analyses fouillées et éclairages de politologues du Cevipof, L’Hémicycle donne la priorité au temps long, à l’approfondissement et à la réflexion, loin de l’urgence dictée par l’actualité immédiate.