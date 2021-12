Frédéric Veaux : « La police n’a rien à cacher »

Il est rare qu’un directeur général de la police nationale s’exprime. Menace terroriste, cybercriminalité, maintien de l’ordre, violences policières, réforme des services… La police doit faire face à de nombreux défis. Entretien exclusif.

Photo : Mathieu Zazzo.

Le Beauvau de la sécurité, cet automne, a remis les forces de l’ordre au centre des préoccupations gouvernementales. Cela se traduit par une hausse d’1,5 milliard d’euros dans le budget 2022. Quelles sont vos priorités ? Frédéric Veaux L’objectif de ces huit mois de travaux visait à penser la police – et la gendarmerie – de demain, à l’horizon 2030. Nous allons devoir faire face à de nouvelles formes de délinquance et de menaces, qui incluent notamment des enjeux technologiques. Pour s'adapter aux crises qui peuvent se produire, la police nationale doit être mieux formée et mieux équipée. Des mesures de moyen-long terme seront inscrites dans une nouvelle loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure [qui sera présentée au début de 2022, NDLR], ce qui est exceptionnel. Parallèlement aux moyens qui4555