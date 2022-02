Richard Lapper : « Bolsonaro est prêt à tout pour rester au pouvoir »

Chercheur associé à l’Institut Royal des Affaires Internationales de Londres, cet ancien journaliste décrypte la stratégie du président brésilien pour rester au pouvoir.

Son dernier livre a été acclamé par les critiques*. Il faut dire qu’il repose sur plus de trente ans d’expérience de journaliste et de consultant en Amérique latine. Hispanophone et lusophone, cet ancien correspondant du Financial Times à Sao Paulo est aujourd’hui chercheur associé à l’Institut Royal des Affaires Internationales de Londres. Comment avez-vous réagi lorsque le 7 septembre 2021, jour anniversaire de l’indépendance du Brésil, le président Jair Bolsonaro a semblé mettre en doute la tenue du scrutin présidentiel de 2022 ? Je n’ai pas été surpris du tout. Cela fait longtemps que Bolsonaro menace les institutions et critique les juges de la Cour suprême. Il a entamé son combat contre cette plus haute institution de la justice brésilienne en 2020. A l’époque, la question4555